AUH ANSES: paso a paso para cambiar el titular y modificar el cobro

Cuándo se puede cambiar el titular de la AUH

ANSES contempla distintas situaciones para pedir el cambio de titularidad. Entre las más comunes figuran:

Cuando el titular actual ya no vive con el menor

Si uno de los progenitores no puede ser ubicado

Cuando ambos padres conviven, pero acuerdan cambiar quién cobra

Si otra persona asumió el cuidado diario del niño

En casos de guarda, tutela o decisiones judiciales

Cada situación puede requerir documentación específica para respaldar el pedido.

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Cómo cambiar el titular de la AUH en ANSES

Actualmente, el cambio de titularidad se realiza de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo.

Paso a paso:

Ingresar al sitio oficial de ANSES y descargar el formulario correspondiente.

Completar los datos personales y del menor.

Solicitar un turno para atención presencial.

Presentarse en la oficina con DNI y documentación respaldatoria.

Esperar la validación del trámite.

Una vez iniciado el pedido, se puede consultar el estado desde Mi ANSES.

Qué documentación pueden pedir

Según el caso, ANSES puede solicitar:

DNI del menor y de los adultos involucrados

Partida de nacimiento

Certificado de convivencia o domicilio

Sentencia judicial de guarda o tutela

Declaraciones juradas

Es importante llevar originales y copias para agilizar la gestión.

Cómo cambiar el lugar de cobro de la AUH online

Si no hace falta cambiar al titular, pero sí modificar dónde se cobra la asignación, el trámite sí puede hacerse por internet.

El dinero puede depositarse en:

Cuenta bancaria (CBU)

Billetera virtual habilitada

Sucursal bancaria para retiro en efectivo

Paso a paso:

Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la opción Cobros .

. Seleccionar Cambiar lugar de cobro .

. Elegir la nueva cuenta o medio de pago.

Confirmar la operación.

Cuánto tarda el cambio

El cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en reflejarse. En el caso de la titularidad, el plazo dependerá de la documentación presentada y de la revisión administrativa.

Por eso, se recomienda hacer el trámite con anticipación para evitar demoras en el cobro mensual.