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AUH ANSES: paso a paso para cambiar el titular y modificar el cobro

ANSES permite cambiar el titular de la AUH cuando quien cobra ya no convive con el menor o dejó de estar a cargo. Qué requisitos se necesitan, cómo hacer el trámite y cuánto tarda la actualización.

AUH ANSES: paso a paso para cambiar el titular y modificar el cobro

AUH ANSES: paso a paso para cambiar el titular y modificar el cobro

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES es una ayuda económica mensual destinada a familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El beneficio se deposita a nombre de una sola persona responsable, pero existen casos en los que se puede solicitar un cambio de titularidad.

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Este trámite resulta clave cuando quien figura como titular ya no convive con el menor, dejó de ocuparse de su cuidado o ambas partes acuerdan modificar quién recibe el dinero. En esos casos, ANSES permite actualizar los datos para que la prestación llegue a quien corresponde.

Quién puede ser titular de la AUH

La AUH solo puede estar asignada a una persona por cada hijo. Generalmente, el titular puede ser:

  • La madre
  • El padre
  • Tutor o tutora legal
  • Guardador judicial
  • Familiar responsable del cuidado del menor

El objetivo del sistema es que el cobro quede en manos de quien efectivamente garantiza la crianza y el bienestar del niño o adolescente.

Cuándo se puede cambiar el titular de la AUH

ANSES contempla distintas situaciones para pedir el cambio de titularidad. Entre las más comunes figuran:

  • Cuando el titular actual ya no vive con el menor
  • Si uno de los progenitores no puede ser ubicado
  • Cuando ambos padres conviven, pero acuerdan cambiar quién cobra
  • Si otra persona asumió el cuidado diario del niño
  • En casos de guarda, tutela o decisiones judiciales

Cada situación puede requerir documentación específica para respaldar el pedido.

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Cómo cambiar el titular de la AUH en ANSES

Actualmente, el cambio de titularidad se realiza de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo.

Paso a paso:

  • Ingresar al sitio oficial de ANSES y descargar el formulario correspondiente.
  • Completar los datos personales y del menor.
  • Solicitar un turno para atención presencial.
  • Presentarse en la oficina con DNI y documentación respaldatoria.
  • Esperar la validación del trámite.

Una vez iniciado el pedido, se puede consultar el estado desde Mi ANSES.

Qué documentación pueden pedir

Según el caso, ANSES puede solicitar:

  • DNI del menor y de los adultos involucrados
  • Partida de nacimiento
  • Certificado de convivencia o domicilio
  • Sentencia judicial de guarda o tutela
  • Declaraciones juradas

Es importante llevar originales y copias para agilizar la gestión.

Cómo cambiar el lugar de cobro de la AUH online

Si no hace falta cambiar al titular, pero sí modificar dónde se cobra la asignación, el trámite sí puede hacerse por internet.

El dinero puede depositarse en:

  • Cuenta bancaria (CBU)
  • Billetera virtual habilitada
  • Sucursal bancaria para retiro en efectivo

Paso a paso:

  • Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la opción Cobros.
  • Seleccionar Cambiar lugar de cobro.
  • Elegir la nueva cuenta o medio de pago.
  • Confirmar la operación.

Cuánto tarda el cambio

El cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en reflejarse. En el caso de la titularidad, el plazo dependerá de la documentación presentada y de la revisión administrativa.

Por eso, se recomienda hacer el trámite con anticipación para evitar demoras en el cobro mensual.

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