Horóscopo Chino del fin de semana: qué energía se activa en tu signo

Tigre

Necesitás movimiento. Salí, caminá, cambiá de aire.

Conejo

Fin de semana emocional. Rodeate de gente que te cuide.

Dragón

Ideas nuevas. Anotalas, aunque no las pongas en práctica todavía.

image Foto: Ideogram. Horóscopo chino del fin de semana.

Serpiente

Intuición afilada. Escuchá lo que sentís antes de decidir.

Caballo

Cuidado con el cansancio. Bajá un cambio.

Cabra

Creatividad y sensibilidad. Ideal para actividades artísticas.

Mono

Diversión asegurada si evitás discusiones innecesarias.

Gallo

Ordenar tu espacio mejora tu ánimo.

Perro

Lealtades claras. Conversaciones honestas traen alivio.

Chancho

Disfrute total, pero con moderación.

Consejos generales

Escuchá tu ritmo interno

Menos exigencia, más presencia

FAQ

¿Funciona aunque no crea en astrología?

Sí, como herramienta de reflexión.

¿El Horóscopo Chino es semanal?

Puede leerse a diario o por períodos cortos.

Conclusión

El fin de semana no pide correr: pide estar.