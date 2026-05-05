A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODOS LOS DETALLES

Alerta total: Cinzia sufrió un accidente y hay extrema preocupación en Gran Hermano

Cinzia Francischiello Di Vecchia se accidentó en la casa de Gran Hermano, Generacón Dorada y todos los participantes quedaron en shock.

5 may 2026, 17:33
Alerta total: Cinzia sufrió un accidente y hay extrema preocupación en Gran Hermano.
Alerta total: Cinzia sufrió un accidente y hay extrema preocupación en Gran Hermano.

Alerta total: Cinzia sufrió un accidente y hay extrema preocupación en Gran Hermano.

Momentos de máxima tensión se viven dentro de la casa de Gran Hermano, luego de que se conociera un accidente que encendió todas las alarmas. La participante Cinzia Francischiello Di Vecchia habría resultado herida en uno de sus ojos tras un episodio doméstico que, rápidamente, generó preocupación tanto dentro como fuera del reality.

Según trascendió en las últimas horas, todo ocurrió cuando a Juanicar se le rompió un plato y uno de los fragmentos salió despedido, impactando directamente en el ojo de Cinzia. El hecho fue catalogado como urgente por quienes siguen el minuto a minuto del programa, ya que la lesión requeriría atención médica inmediata.

Leé también

Sin consuelo: el dolor de Zoe Bogach por la muerte que golpea de cerca a Manuel Ibero

Sin consuelo: el dolor de Zoe Bogach por la muerte que golpa de cerca a Manuel Ibero.

Ante este escenario, la participante tendría que abandonar momentáneamente la casa para ser trasladada a una clínica y recibir asistencia profesional. Sin embargo, hasta el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la producción de Gran Hermano, lo que aumenta la incertidumbre sobre su estado de salud.

Mientras tanto, en redes sociales crece la preocupación de los seguidores del ciclo, que esperan información clara sobre lo sucedido. La falta de detalles oficiales mantiene en vilo a la audiencia, que sigue de cerca cualquier novedad sobre la evolución de Cinzia tras este inesperado accidente.

Embed

¿Cómo fue el regreso de Cinzia a Gran Hermano?

El regreso de Cinzia a Gran Hermano se dio en medio de una gala completamente inesperada y cargada de tensión. La producción activó el llamado “Golden Ticket”, un beneficio especial que le permitió reingresar directamente a la casa sin pasar por repechaje ni votación tradicional.

Todo ocurrió en simultáneo con la expulsión de Solange, lo que generó un efecto sorpresa total: mientras Sol abandonaba el reality, la puerta giratoria siguió danda vueltas y apareció Cinzia, dejando a sus compañeros completamente desconcertados.

Su ingreso no pasó desapercibido. Fue recibida entre abrazos, miradas de sorpresa y cierta tensión, en un contexto donde las alianzas ya estaban armadas. Apenas volvió, dejó en claro su postura dentro del juego y anticipó que no iba a pasar inadvertida en esta nueva etapa.

De esta manera, su reingreso no solo cambió el clima dentro de la casa, sino que también reconfiguró la estrategia del reality, sumando un nuevo foco de conflicto y expectativa entre los participantes y el público.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto