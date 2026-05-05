Milei partió rumbo a Estados Unidos para disertar en un foro económico global

Posteriormente, tendrá un encuentro con un grupo reducido de empresarios y a las 18 disertará ante la 29° Conferencia Anual del think thank que nuclea a inversores de todo el mundo, según confirmaron a A24.com fuentes de la Casa Rosada.

Será la segunda vez que Milei participa de este foro económico global. La primera fue en mayo de 2024, donde destacó que el capitalismo de libre empresa es la herramienta fundamental para erradicar la pobreza en el mundo.

En esa oportunidad, Milei ya había realizado un llamado a los inversores internacionales para que consideren que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente".

Javier Milei con el presidente del instituto Blinken, y dueño de fondos de inversión. Foto Presidencia

La estrategia de seducción de capitales es un eje central en la política exterior libertaria. En mucho de sus viajes al exterior, Milei asistió a este tipo de foros económicos en los que busca reunirse con empresarios de distintas áreas para incentivarlos a adherirse al RIGI, que contiene una reducción impositiva y habilita a la apertura total de las transacciones de empresas que se instalen en el país.

Durante 2025, el mandatario insistió en que el país atraviesa un momento bisagra para la recepción de proyectos productivos a gran escala.

Con este nuevo periplo, Javier Milei alcanza un total de 17 viajes a los Estados Unidos desde el inicio de su gestión en 2023.

En lo que va de 2026, ya visitó 2 veces el país norteamericano con agendas políticas y económicas de alta intensidad.

La primera gira del año fue a Washington, donde participó en una cumbre del espacio conservador CPAC, convocada por Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Posteriormente, en marzo, realizó otro viaje doble que incluyó la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami y el lanzamiento de la Argentina Week en Nueva York, donde estuvo junto a Adorni, Luis Caputo y buena parte del gabinete, durante más de una semana.

La actual gira relámpago mantendrá al presidente en el exterior tan solo 24 horas y concluirá este mismo miércoles a las 18, cuando la delegación emprenda el regreso hacia Buenos Aires a las 22 (hora argentina) para arribar al Aeroparque Metropolitano este jueves 7 de mayo a las 13.30.

Nuevo apoyo para Adorni

Javier Milei se volvió a ostar junto a Manuel Adorni en una reunión con referentes de la Comunidad Judía en su despacho de Casa Rosada. Foto Presidencia.

Antes de partir en el avión presidencial desde el Aeroparque Metropolitano, el presidente expresó esta mañana un nuevo apoyo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Milei volvió a mostrarse con Adorni en una reunión con dirigentes de la Comunidad Judía en el despacho presidencial de la Casa Rosada, un día después del nuevo escándalo desatado por las declaraciones de un contratista según el cual, Adorni habría pagado 245.000 dólares por refacciones realizadas en la casa que comparte con su mujer en un country de Exaltación de la Cruz y por la que el jefe de ministros es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El mandatario se reunió con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; el secretario de esa organización, Daniel Sporn; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; y su vice, Gabriel Salem.

Participaron además el jefe de Gabinete, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Milei, el Adornigate y las repercusiones dentro del Gabinete

Javier Milei con el todo el Gabinete fue a Diputados para apoyar a Adorni. Foto Presidencia

Antes de partir junto a Milei rumbo a EE.UU, Quirno dijo que el jefe de Gabinete “dará sus respuestas ante la Justicia” tras las nuevas revelaciones en la causa por enriquecimiento ilícito y negó que el escándalo que rodea a Adorni tenga impacto en la gestión del Gobierno.

"Absolutamente no, el trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que hace Adorni como jefe de Gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional", afirmó el canciller en declaraciones radiales este martes.

En ese sentido, desde Presidencia confirmaron a A24.com que tras su regreso de la nueva gira por EE.UU. Milei participará de una nueva reunión del Gabinete ampliado este viernes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.