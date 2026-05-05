El cruce del Gobierno a la UBA por el financiamiento de los hospitales

Según explicaron, el reclamo de la Universidad de Buenos Aires apunta a obtener una asignación adicional dentro del fondo destinado a hospitales universitarios, que asciende a $79.763.113.948.

Desde el Ejecutivo advirtieron que ese monto corresponde a todo el sistema universitario nacional y que aún debe ser distribuido entre las distintas instituciones que cuentan con hospitales.

En ese sentido, cuestionaron que la UBA haya solicitado $75.371.896.068, es decir, el 94,5% del total disponible, lo que, según indicaron, dejaría apenas $4.391.217.880 para el resto de las universidades.

“El Ministerio considera inadmisible que una sola institución pretenda apropiarse de un fondo que pertenece a todo el sistema”, en el comunicado, y criticaron además la posibilidad de medidas de fuerza.

los-directores-de-los-hospitales-de-la-universidad-de-buenos-aires-uba-denunciaron-que-desde-el-gobierno-nacional-no-les-envia-los-fondos-asignados-por-el-presupuesto-2026-foto-uba-NHLDGHWMVNFYTODHSW4M6WSEUI Los directores de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron que desde el Gobierno nacional no les envía los fondos asignados por el Presupuesto 2026 (Foto: UBA)

La UBA advierte por el funcionamiento de los hospitales

En paralelo, los directores de los hospitales universitarios de la UBA denunciaron públicamente una situación crítica y alertaron sobre la falta de financiamiento.

Durante una conferencia de prensa, Norberto Lafos, titular del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, aseguró: “Los insumos están dolarizados y siguen aumentando. Si esto continúa, en un mes y medio no sabemos si podremos seguir atendiendo”.

Además, advirtió que el conflicto impacta en la formación profesional: “Esto afecta la calidad de los médicos que se están formando en nuestras instituciones”.

Desde la universidad sostuvieron que el Gobierno aún no giró los fondos previstos en el Presupuesto 2026 y remarcaron que la atención en los hospitales podría interrumpirse en unos 45 días si no se revierte la situación.

Un conflicto abierto con impacto en la salud y la educación

El enfrentamiento entre el Gobierno y la UBA deja al descubierto un escenario de tensión creciente en torno al financiamiento universitario, con consecuencias directas en el sistema de salud y en la formación académica.

Mientras la Nación insiste en que los fondos fueron transferidos en tiempo y forma, desde la universidad aseguran que los recursos no alcanzan y que la situación es crítica, en un conflicto que sigue sin resolución y mantiene en alerta a miles de pacientes y profesionales.