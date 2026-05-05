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Cinzia de Gran Hermano contó todo sobre su boda con Dylan Gissi: cuándo será y qué vestido eligió

Cinzia Francischiello de Gran Hermano reveló detalles de su boda con Dylan Gissi: anillo, vestido soñado y planes de familia.

5 may 2026, 17:54
cinzia y dylan gh
cinzia y dylan gh

Cinzia Francischiello volvió a entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras la salida de Solange Abraham, y antes de cruzar nuevamente la puerta del reality de Telefe compartió detalles íntimos sobre el gran proyecto personal que la tiene ilusionada: su casamiento con el futbolista Dylan Gissi.

En diálogo con Pronto, la participante reveló que la boda será a fin de año y recordó cómo fue la propuesta. "Me propuso casarnos el año pasado, en octubre de 2025, solo que teníamos la noticia en secreto y se hizo pública gracias a GH cuando él entró a la casa por un video y me dijo: 'Te espero en diciembre en el altar'. Ya tenía mi anillo de compromiso desde octubre igual", contó emocionada.

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La historia detrás de ese momento tiene tintes de película romántica. "Dylan planeó la propuesta en un viñedo súper lindo. Nosotros somos fans del vino, obviamente del argentino, pero estábamos en Uruguay y él reservó todo el viñedo. Entonces hicieron un súper arreglo ahí en el medio del viñedo, con una mesa linda, champán, flores y sucedió en pleno octubre", relató.

La ilusión de formar una familia también está presente en sus planes. "Sí, me encantaría y más pronto que tarde, pero será cuando Dios y la vida lo dispongan", confesó con sinceridad.

En cuanto a los preparativos, Cinzia tiene todo bajo control. "El vestido de boda será blanco, lo tengo pensado desde que tengo 15 años, así que te imaginarás. Soy bastante controladora y tengo todo bastante ya ordenado en mi mente. Tenemos el salón y todo lo que queremos. Están bastante avanzadas las charlas. Faltan ciertos detalles de la organización pero casi todo ya lo tenemos. Tengo una diseñadora venezolana especialista en novias que vive acá en Buenos Aires y que me dijo que me va a hacer el vestido", detalló.

El 2026, asegura, es un año especial que la conecta con su propia historia. "Este 2026 es soñado para mí. Además, viste que te conté que estuve en Venezuela en un reality en 2016, así que es como un first full circle moment porque pasaron diez años del 2016, que fue el mejor año de mi vida porque ese año me gradué de la universidad y entré a trabajar en la tele. Y ahora en el 2026, diez años después, se repite la historia. Además, hubo un reality show que me volvió a marcar y este Gran Hermano generación dorada quedará por siempre en mi corazón", expresó con emoción.

Entre la exposición mediática y los preparativos de su boda, Cinzia vive un presente intenso y lleno de sueños, donde la televisión y la vida personal se entrelazan en un capítulo que promete quedar grabado en su memoria para siempre.

cinzia y novio 1

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Cómo es la foto que filtraron de Cinzia antes de ingresar a Gran Hermano y que generó impacto

Las redes sociales se revolucionaron tras la aparición de imágenes antiguas de Cinzia Francischiello, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En esas fotos se la observa con un estilo muy diferente al que luce hoy, lo que despertó sorpresa entre los fanáticos del programa.

En distintos perfiles comenzaron a compartirse fotografías del pasado de la modelo venezolana, que rápidamente se viralizaron. Las postales, tomadas antes de su ingreso a la casa, muestran una versión distinta de Cinzia: otro look, cabello más claro y rasgos que llamaron la atención de quienes siguen el reality.

El contenido se difundió principalmente en X donde una usuaria publicó una imagen que desató la polémica. Desde ese momento, el tema se instaló y en cuestión de minutos miles de comentarios se multiplicaron en la plataforma.

Gran parte de los internautas se enfocaron en los cambios físicos de la participante y opinaron sobre posibles intervenciones estéticas. “Cinzia sin la nariz operada era otra”, escribió una usuaria, generando debate sobre cómo se veía antes.

No obstante, no todas las reacciones fueron críticas. También aparecieron mensajes de apoyo que cuestionaron la exposición sobre su aspecto. “Es hermosa igual” y “¿qué importa si decidió cambiar?” fueron algunas de las frases que se repitieron en defensa de Cinzia.

Este tipo de situaciones no es nuevo dentro del formato. En cada temporada, el pasado de los concursantes suele reaparecer y convertirse en tema de conversación masiva, generando discusiones tanto dentro como fuera de la casa.

En un escenario donde todo se viraliza en segundos, el caso de Cinzia vuelve a reflejar el enorme poder de las redes sociales en la vida de quienes participan en el reality más famoso del país, donde incluso el pasado puede transformarse en protagonista.

Cinzia Francischiello

     

 

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