Horóscopo del fin de semana: tu día de suerte, número y carta de tarot según tu signo

Mirá lo que dice tu signo y qué te depara este fin de semana:

Aries

Día de suerte: Domingo

Número: 9

Tarot: El Carro

Fin de semana para moverte, literal o emocionalmente. Un plan que parecía colgado se activa. Consejo: no quieras controlar todo.

Tauro

Día de suerte: Viernes

Número: 6

Tarot: La Emperatriz

Ideal para el disfrute: comida rica, descanso y cariño. Permitite decir que no sin culpa.

Géminis

Día de suerte: Sábado

Número: 3

Tarot: El Mago

Conversaciones clave. Un mensaje puede abrir una oportunidad. Prestá atención a lo que decís… y a lo que te dicen.

Cáncer

Día de suerte: Domingo

Número: 2

Tarot: La Luna

Emociones a flor de piel. No te encierres: hablar lo que sentís te ordena por dentro.

Leo

Día de suerte: Viernes

Número: 1

Tarot: El Sol

Brillás sin esfuerzo. Buen momento para encuentros sociales y planes que te entusiasmen.

image Foto: Ideogram. El horóscopo este fin de semana.

Virgo

Día de suerte: Sábado

Número: 5

Tarot: El Ermitaño

Necesitás pausa. Menos exigencia y más escucha interna. Un rato a solas te renueva.

Libra

Día de suerte: Domingo

Número: 7

Tarot: La Justicia

Decisiones pendientes encuentran claridad. Ideal para ordenar vínculos y poner límites sanos.

Escorpio

Día de suerte: Viernes

Número: 8

Tarot: La Fuerza

Intensidad bien canalizada. Pasión, magnetismo y mucha energía si evitás los extremos.

Sagitario

Día de suerte: Sábado

Número: 11

Tarot: La Rueda de la Fortuna

Cambios inesperados, pero favorables. Decí que sí a lo nuevo, incluso si da vértigo.

Capricornio

Día de suerte: Domingo

Número: 4

Tarot: El Emperador

Ordenar tu agenda te devuelve tranquilidad. Un plan simple es mejor que mil pendientes.

Acuario

Día de suerte: Viernes

Número: 13

Tarot: La Estrella

Inspiración y ganas de conectar. Ideal para charlas profundas o ideas creativas.

Piscis

Día de suerte: Sábado

Número: 10

Tarot: El Colgado

No fuerces nada. Soltar expectativas te permite disfrutar más.

Consejos prácticos para aprovechar la energía del finde

Dormí mejor y escuchá tu cuerpo

Evitá sobrecargar la agenda

Prestá atención a las “casualidades”

FAQ

¿Este horóscopo es general o personalizado?

General, pero pensado para situaciones cotidianas.

¿El tarot es predictivo?

Funciona como guía simbólica, no como destino fijo.

¿Puedo tener más de un día de suerte?

Sí, este es el más destacado.

Conclusión

A veces, el mejor plan del fin de semana es escuchar lo que necesitás hoy. El cielo acompaña a quien se anima a hacerlo simple.