Causa Cuadernos: Ricardo Jaime negó haber recibido coimas y acusó a empresarios de extorsión

WWA5FEG7U5EUTOAYYNM7F365XY El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime en la sala de audiencias del caso Cuadernos.

En su intervención, también reiteró su delicado estado de salud y solicitó ser trasladado a una unidad penitenciaria en Córdoba para facilitar el régimen de visitas.

Según la acusación, empresarios del sector del transporte señalaron a Jaime como uno de los encargados de recaudar dinero ilegal, con pagos que habrían alcanzado el 5% de los subsidios estatales. Estas imputaciones forman parte del esquema investigado en la causa Cuadernos, que apunta a un presunto sistema de recaudación ilegal durante el kirchnerismo.

El plan integral de recaudación que quiere demostrar la fiscalía

Para esta misma jornada estaba prevista la declaración del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, junto a otros empresarios involucrados. En tanto, el jueves será el turno de José López y otros imputados, lo que marcará el cierre de la etapa de indagatorias.

De acuerdo con la acusación judicial, la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno habrían llevado adelante “un plan integral” de recaudación de dinero proveniente de empresarios de la construcción, la energía y el transporte, a cambio de beneficios para sus compañías.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el sistema operaba a través de al menos dos canales paralelos pero complementarios, en los que tanto funcionarios como empresarios participaban en la entrega y recepción de dinero en efectivo.