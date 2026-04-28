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Causa Cuadernos: Ricardo Jaime negó haber recibido coimas y acusó a empresarios de extorsión

El exsecretario de Transporte del gobierno de Cristina Kirchner reclamó ser trasladado a una prisión de Córdoba por problemas de salud. El exfuncionario declaró de manera presencial.

Ricardo Jaime negó haber recibido coimas y acusó a empresarios de extorsión. 

Ricardo Jaime negó haber recibido coimas y acusó a empresarios de extorsión. 

El exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco de la causa Cuadernos y apuntó contra los empresarios que lo involucraron en el expediente. Aseguró que las acusaciones en su contra fueron realizadas “de manera extorsiva” para evitar detenciones y negó cualquier relación directa con Aldo Roggio.

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Causa Cuadernos: Cristina Kirchner declara en Comodoro Py y la militancia kirchnerista se manifiesta en su apoyo  (Foto: Reuters)

Durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, Jaime sostuvo que el único hecho que “figuraría” en las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno corresponde a un supuesto pago en 2010 vinculado a la Hidrovía. Sin embargo, remarcó que no respondería preguntas del Tribunal ni de la fiscalía al considerar que no tiene “acceso total” al expediente.

El exfuncionario fue contundente al rechazar las declaraciones de Roggio, uno de los imputados colaboradores que lo mencionó en la causa. “Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Con el señor Roggio nunca me reuní”, afirmó, al tiempo que insistió en que esas versiones surgieron bajo presión judicial.

Jaime se presentó de manera presencial luego de que el Tribunal rechazara su pedido de declarar por videoconferencia desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido por la tragedia de Once. Tras finalizar su declaración, pidió ser trasladado de inmediato a la cárcel al advertir problemas de salud y la falta de medicación, ya que, según explicó, fue retirado del penal durante la madrugada por cuestiones de protocolo.

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El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime en la sala de audiencias del caso Cuadernos.&nbsp;

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime en la sala de audiencias del caso Cuadernos.

En su intervención, también reiteró su delicado estado de salud y solicitó ser trasladado a una unidad penitenciaria en Córdoba para facilitar el régimen de visitas.

Según la acusación, empresarios del sector del transporte señalaron a Jaime como uno de los encargados de recaudar dinero ilegal, con pagos que habrían alcanzado el 5% de los subsidios estatales. Estas imputaciones forman parte del esquema investigado en la causa Cuadernos, que apunta a un presunto sistema de recaudación ilegal durante el kirchnerismo.

El plan integral de recaudación que quiere demostrar la fiscalía

Para esta misma jornada estaba prevista la declaración del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, junto a otros empresarios involucrados. En tanto, el jueves será el turno de José López y otros imputados, lo que marcará el cierre de la etapa de indagatorias.

De acuerdo con la acusación judicial, la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno habrían llevado adelante “un plan integral” de recaudación de dinero proveniente de empresarios de la construcción, la energía y el transporte, a cambio de beneficios para sus compañías.

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el sistema operaba a través de al menos dos canales paralelos pero complementarios, en los que tanto funcionarios como empresarios participaban en la entrega y recepción de dinero en efectivo.

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