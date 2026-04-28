La fuerte traición de Emanuel Di Gioia a Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

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Además, dejó entrever cómo imagina el nuevo orden dentro de la casa tras la salida del exfutbolista: “Ahora el grupo de él quedó al mando mío. Apenas se va Brian, me vienen a preguntar qué vamos a hacer, así que bueno, ya estoy llenando los cartuchos, el grupo de él ya quedó al mando mío”.

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Por último, sumó su intención de reorganizar las alianzas internas: “Voy a tratar de unirlos a la casa, que no sea tan cerrado el grupo, para que se puedan abrir con los demás y me puedan traer información ¿de qué me sirve esto? para que los cañones apunten para otro lado”.

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Como era de esperarse, las declaraciones de Emanuel Di Gioia generaron una fuerte repercusión en redes sociales. Muchos usuarios lo acusaron de traición y de haber engañado a su compañero, mientras otros especularon con un posible regreso de Brian Sarmiento mediante el repechaje para saldar cuentas pendientes. También hubo quienes destacaron la estrategia del participante y su lectura del juego dentro del reality.

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Qué hay detrás del romance que Brian Sarmiento tuvo con Danelik dentro de Gran Hermano

Tras su salida del reality Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Brian Sarmiento pasó por el streaming La Cumbre, donde mantuvo una charla extensa con Santiago del Moro en la que repasó distintos momentos de su estadía dentro de la casa y también se refirió sin rodeos a su relación con Danelik.

Uno de los puntos que surgió en la entrevista tuvo que ver con el enfrentamiento que protagonizó con Juanicar, especialmente por los comentarios vinculados a su sexualidad. Consultado por el conductor, el ex futbolista intentó explicar su postura y sostuvo: "Yo lo aclaré con él y le dije que no lo tomaba como ellos me lo decían porque yo no lo sentía, por eso no me acerqué a pedir disculpas. El dialecto que tenemos nosotros lo vivimos diciendo: ‘eh vos, pu..’ y no lo decimos desde el lado que lo sentíamos. Menos yo ahí adentro, quedó a la vista, no me importó".

En ese marco, Brian Sarmiento dejó en claro que no se detuvo demasiado en las opiniones del resto de los participantes y que, dentro del juego, eligió guiarse por lo que le generaba el vínculo con Danelik, descartando que haya existido una estrategia detrás de esa cercanía.

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El ex jugador también se refirió a los rumores que circularon dentro de la casa sobre la influencer y cómo eso influyó en su percepción inicial. Al respecto expresó: "Me decían que era una chica trans y Danelik se maquillaba y era una chica. La verdad es que me levantaba y lo único que quería era que se despierte, que ella dormía dos horas más, porque me hacía reír. Me hipnotizaba cómo era su personalidad”.

Más adelante, el ex participante del reality profundizó sobre la dinámica que mantuvo con Danelik y reveló que hubo un pedido puntual por parte de ella durante el vínculo que compartieron. Según contó, lo aceptó sin inconvenientes y continuó con la relación dentro del encierro.

"Es más, ella en un momento me plantea porque vos estás en una cama, a los besos, a los roces, y en todo momento era hasta que ella me dé el lugar. Y en una me agarra y me dice, ‘che, disculpame, pero por respeto a mi familia, no quiero hacer nada’.´Listo no pasa nada, vamos al frente y a mí me gusta que estés conmigo en la cama’. Sino yo me hubiese alejado", cerró Brian Sarmiento, reafirmando su postura sobre lo vivido con la influencer tucumana.