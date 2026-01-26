En vivo Radio La Red
Trends
signo
astrología
ASTROLOGÍA

Hoy Neptuno ingresa a Aries: el gran cambio que va a marcar los próximos 14 años y cómo te afecta según tu signo

Neptuno deja Piscis y entra en Aries, dando inicio a un ciclo que se extenderá por los próximos 14 años. La astrología explica por qué este tránsito marca un cambio profundo en la forma de soñar, actuar y perseguir ideales, y cómo impacta en cada signo.

No todos los días comienza una nueva era astrológica. Este lunes, Neptuno —planeta de los sueños, la espiritualidad, la sensibilidad y los ideales colectivos— ingresa en Aries, marcando el inicio de un ciclo que se extenderá hasta principios de la década de 2040.

Durante los últimos años, Neptuno transitó Piscis, su signo de domicilio, profundizando la empatía, la confusión emocional, la disolución de límites y una búsqueda espiritual más pasiva. Con su ingreso en Aries, el clima cambia de manera radical: los sueños ya no se contemplan, se persiguen.

Aries es acción, impulso, comienzo. Neptuno allí inaugura una etapa donde los ideales necesitan valentía, identidad y coraje para manifestarse. Se termina el tiempo de esperar señales: empieza el tiempo de actuar, aunque el camino no esté del todo claro.

Este tránsito no se siente de un día para el otro, pero lo que comienza ahora marca una transformación profunda y sostenida. Cada signo lo vivirá de manera distinta.

Aries

Para Aries, este ingreso es personal y potente. Neptuno atraviesa su identidad y despierta una nueva visión de sí mismo. Puede haber confusión inicial, pero también un llamado fuerte a vivir con más sentido. El desafío será no perderse en impulsos poco claros.

Tauro

Tauro vive este cambio de manera interna. Neptuno en Aries activa el inconsciente y pide revisar miedos antiguos. Es una etapa de cierre de ciclos invisibles. La claridad llegará si se anima a soltar lo que ya no tiene propósito.

Géminis

Para Géminis, Neptuno en Aries transforma proyectos, grupos y sueños a futuro. Aparecen nuevas causas que inspiran. El riesgo está en idealizar demasiado sin estructura. Elegir bien con quién y para qué es clave.

Cáncer

Cáncer siente este tránsito en el plano profesional y vocacional. Neptuno en Aries puede traer confusión sobre el rumbo, pero también un llamado a alinear trabajo con propósito. No todo se resuelve rápido, pero sí con honestidad interna.

Leo

Para Leo, se abre una etapa de expansión ideológica. Neptuno en Aries impulsa nuevos estudios, creencias y miradas del mundo. El desafío será no imponer una verdad propia como absoluta.

Virgo

Virgo vive este cambio de forma profunda y transformadora. Neptuno en Aries toca temas de control, entrega y confianza. Es un ciclo para aprender a soltar certezas y dejarse guiar por una intuición más activa.

Libra

Para Libra, Neptuno entra en el área de los vínculos. Se redefine la forma de amar y asociarse. Puede haber idealización, pero también una oportunidad de construir relaciones más auténticas si se evitan las falsas expectativas.

Escorpio

Escorpio siente este tránsito en la rutina y la salud. Neptuno en Aries pide escuchar el cuerpo y actuar con más conciencia. El riesgo está en desordenarse; la oportunidad, en crear hábitos con sentido.

Sagitario

Para Sagitario, Neptuno en Aries activa creatividad, deseo y expresión personal. Se abre una etapa inspiradora, pero también confusa si no hay anclaje. Crear sin expectativas rígidas será clave.

Capricornio

Capricornio vive este tránsito en el plano emocional y familiar. Neptuno en Aries remueve raíces, memorias y estructuras internas. Es un ciclo para redefinir qué significa hogar y pertenencia.

Acuario

Para Acuario, Neptuno en Aries transforma la forma de pensar y comunicar. Aparecen ideas visionarias, pero también dispersión. El desafío será bajar la inspiración a tierra sin perder claridad.

Piscis

Piscis cierra una etapa central. Con Neptuno saliendo de su signo, comienza un nuevo ciclo de concreción. Los sueños ahora necesitan acción y límites. Es momento de materializar lo aprendido.

De soñar a animarse: el cambio de era que comienza

Neptuno en Aries no promete certezas, pero sí coraje. Es un tránsito que invita a actuar incluso cuando no todo está resuelto, a defender ideales propios y a construir identidad desde lo auténtico.

Durante los próximos 14 años, la pregunta central no será “¿qué sueño?”, sino “qué estoy dispuesto a hacer por eso que sueño”.

La astrología marca este ingreso como el inicio de una era más activa, menos contemplativa. No se trata de perder sensibilidad, sino de usarla como motor.

Hoy comienza un ciclo largo y profundo. Y aunque sus efectos se despliegan con el tiempo, el primer paso ya está dado. El cielo cambia de tono. Y con él, también cambian las reglas del juego.

