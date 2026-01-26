El momento de tensión que vivió Mario Pergolini en plena calle y el detalle inesperado que lo cambió todo

A la charla se sumó Camila Fortunato, panelista del ciclo, quien aportó su propia vivencia: “Me pasó exactamente lo mismo. Dije: ‘Qué bueno, voy a hacer un hada, voy a estirar el huesito, va a hacer crack, crack’”.

Lejos de frenar, Pergolini profundizó en su relato y exageró cada detalle de la exigencia física: “Sí, es peor que ir al gimnasio. Es una cama. Un señor inventó esa cama que tiene como unos resortes del otro lado con peso o son cada vez más tirante. Puede que lo que estás haciendo a lo mejor tenga más resistencia y vos decís: ‘Qué lindo para la espalda’. Sí, hasta que tenés que estirar y te duele el pie, el brazo. Nunca levantas el abdomen, porque soy un señor grande, mayor, que tiene una panza con contenido graso insoportable y no lo puedo lograr. Y el tipo dice: ‘Hasta donde puedas’. Vos decís: ‘Boludo, no me puedo mover. ¡No es hasta donde pueda!’”.

El ida y vuelta terminó de sellar la idea de que el pilates está lejos de ser una actividad liviana. Fortunato lo sintetizó sin vueltas: “Hice más en una clase de pilates que en un mes de gimnasia”. Y Pergolini, fiel a su estilo, cerró con otra cuota de sinceridad: “Nunca lográs levantar el abdomen, no hay manera. Y eso que el tipo te dice ‘hasta donde puedas’, pero no es así”.

Entre el susto por el celular perdido y las anécdotas que generan carcajadas, el conductor vuelve a mostrar un costado cercano y cotidiano. Un perfil que conecta con su audiencia, donde conviven el agradecimiento por un gesto solidario y la capacidad de reírse de sí mismo.

Cuál fue el motivo por el cual Mario Pergolini se unió a Nico Occhiato en un firme reclamo por los Martín Fierro de Streaming

En diciembre del año pasado, la polémica por los Martín Fierro de Streaming generó mucho ruido en la previa al evento y Nico Occhiato primero lanzó un claro mensaje a sus seguidores con respecto a la votación paga.

"Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió Occhiato en la red social X (exTwitter).

En la misma línea, Mario Pergolini manifestó su rechazo al requisito de que los fanáticos deban pagar para participar de la votación y apoyar a sus streamers favoritos.

"Tenés que pagar para votar a Mejor Comunidad. Y la verdad que hacer eso es de una ridiculez, es de una bajeza...Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito", manifestó el conductor desde su ciclo Deja que entre el sol (Vorterix).

"Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista. Me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu, no es necesario, nosotros no necesitamos que nos comprueben nada", concluyó.