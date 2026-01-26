"No hay plata que alcance": la obscena cifra que Wanda Nara gastaba por mes durante su etapa con Icardi

Pero Tartúfoli no bajó el tono y continuó con sus críticas: "Esa fantasía, esa gran mentira de Wanda que dice que es la representante, es una que tiene la birome cuando van a firmar los contratos. No la conocía nadie a Wanda en Turquía".

El momento más impactante llegó cuando recordó la cifra que, según él, la empresaria gastaba cada mes: "Cuando a él le iba bien en el Inter, ellos hicieron una cuenta. Esto te lo cuenta gente que estuvo con ellos: Wanda gastaba medio palo verde por mes".

La revelación dejó boquiabierta a Calabró: "¡Augusto! Salvo que te compres un Porsche por mes... ¿Pero tanto?". Tartúfoli reafirmó: "En el año bueno del Inter".

La charla derivó en un análisis sobre los gastos fijos y el estilo de vida de la pareja. "Si sigo tu razonamiento no hay guita que alcance. Porque a las propiedades hay que mantenerlas, los autos también. Los gastos fijos te morfan", opinó Marina.

Tartu fue más allá y describió la dinámica de lujo que, según él, marcaba la vida de Wanda e Icardi: "Evidentemente es gente que no tiene una planificación financiera. Ellos arman vidas de príncipes a cada lugar que van. Juegan en Estambul, compran una mansión, la amueblan, tienen dos Lamborghinis. La propiedad de Milán, ¿la vendieron? No. ¿Pero cómo hacés entonces? O sea, es un disparate. Después dicen: 'Che, no me alcanza'. ¡Más vale que no te alcanza!".

Además, Marina opinó sobre el presente laboral de Wanda: "Hay que decir que Wanda tiene un muy buen contrato en Telefe pero en pesos. Por mejor que sea, lo dolarizás y nunca es bueno".

Embed

Cuánto cobra Mauro Icardi en Turquía

Mauro Icardi sufrió una grave lesión en noviembre de 2024 con la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha en un partido contra el Tottenham por lo cual debió ser intervenido en la Argentina y encarar una larga recuperación.

El delantero rosarino atravesó un duro parate tras esa operación, que lo obligó a dejar las canchas por varios meses y a enfocarse en un proceso de rehabilitación exigente.

Lo cierto es que tras regresar de manera oficial a jugar con el Galatasaray de Turquía hace unos meses, el argentino convirtió algunos goles pero hoy su presente futbolístico no estaría pasando su momento más auspicioso estando en el banco de suplentes y siendo reemplazo del delantero nigeriano Victor Osimhen.

Aunque volvió con goles y entusiasmo, actualmente su rol en el equipo es secundario, ya que ocupa el banco y cede protagonismo al atacante nigeriano.

Lo cierto es que el contrato del ex de Wanda Nara con el club turco, en el que se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray, vence en junio de este año y se plantean dudas en los directivos sobre las condiciones del nuevo vínculo para su extensión.

El vínculo con la institución, donde ya dejó su huella como máximo artillero extranjero, finaliza en junio y la dirigencia analiza cómo encarar una posible renovación.

Según trascendió, Icardi actualmente percibiría un sueldo de 10 millones de euros por temporada, lo que significa una importantísima suma para el presupuesto anual del club.

Su salario, cercano a los 10 millones de euros por año, representa un gasto significativo dentro de las finanzas de la entidad turca.

Es por esto que ante su pequeño bajón futbolístico y si bien existen diálogo con el representante del jugador, el futbolista aceptaría una importante rebaja salarial en caso de renovar su contrato con tal de seguir su vida en Estambul ya totalemente instalado con la China Suárez.

Frente a este escenario, y pese a que las charlas con su agente continúan, Icardi estaría dispuesto a resignar parte de su sueldo para continuar en Estambul, donde ya se encuentra afianzado junto a la China Suárez.

Incluso en uno de los últimos partidos que fue victoria de su equipo, mientras el resto del plantel celebraba en el campo, el delantero optó por irse al vestuario, en medio de las negociaciones por su futuro que aún no están resuelto. Por el momento, según se conoció, las charlas entre las partes están en pausa y habría una definición total a la finalización del torneo.

En una reciente victoria del Galatasaray, el atacante se retiró al vestuario en lugar de festejar con sus compañeros, gesto que reflejó la tensión de las negociaciones. Por ahora, las conversaciones están detenidas y se espera una resolución al cierre de la temporada.

Lo concreto es que todo parece indicar que en caso de prolongar su contrato con su actual club por un período más, Mauro Icardi recibiría una cifra económica mucho menor a la actual, algo que en principio contaría con la aprobación del ex de Wanda Nara para seguir jugando en la popular institución de Turquía. Habrá que esperar el avance en la negociación en las próximas semanas y saber cuál será el futuro futbolístico del rosarino de 32 años.

Todo apunta a que, si se confirma la extensión, el delantero aceptará un salario reducido con tal de continuar en el Galatasaray. La definición llegará en las próximas semanas y marcará el rumbo de su carrera a los 32 años.