Las razones del Gobierno para insistir con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El Presidente @JMilei sumará la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias. El año pasado no logramos avanzar con la sanción por culpa del kirchnerismo y sus aliados de buenos modales.



Es hora de saldar… — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) January 26, 2026

Según pudo saber A24.com, Milei firmará el decreto que será oficializado en el Boletín Oficial para ser enviado al Congreso “en esta misma semana”, e intentará reflotar “el mismo proyecto que envió el Ejecutivo el año pasado al Congreso con el eje puesto en bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 a los 13 años de edad”, pero que, como reconoció Bornoroni, “no logró consensos” al ser debatida en Diputados en 2025.

"Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario". ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?", posteó el exministro de Defensa y nuevo diputado nacional de LLA, Luis Petri.

Y agregó que “el Presidente Milei habilitará su tratamiento en extraordinarias! Bajar la edad de imputabilidad es un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación. Argentina cuenta con una de las edades más altas del mundo y eso genera la imposibilidad de hacer justicia y la impunidad para quienes cometen delitos aun comprendiendo cabalmente lo que hacían. Una lucha de décadas que tiene que quedar definitivamente saldada y así será!"

La hoja de ruta que plantea el Gobierno para las sesiones extraordinarias de febrero

Mesa política del Gobierno con Karina Milei y Manuel Adorni, MArtin Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, entre otros funcionarios reunidos este lunes en Casa Rosada. Foto Adorni

Una alta fuente del oficialismo confirmó este lunes a A24.com que Milei enviará el mismo proyecto que envió el año pasado para reformar la Ley Penal Juvenil, que baja a 13 años la edad de imputabilidad, y que el objetivo es “empezar a trabajarlo en comisiones de Diputados desde el mismo 2 de febrero” cuando retomen las sesiones extraordinarias.

El objetivo del Gobierno es que la nueva ley penal juvenil se empiece a debatir “en paralelo al tratamiento el 11 de febrero en los recintos del Senado y el 18 en Diputados de los proyectos de Reforma Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur UE.

Aunque reconocen que en este caso, el debate de la ley penal juvenil podría extenderse más allá de las sesiones ordinarias después del 1 de marzo, debido a que necesitan consensuar con sectores de la oposición que ya presentó varios proyectos paralelos y no descartan que, en caso de no conseguir los votos para bajarla a 13, podrían unificar un dictamen con lo que plantean desde la oposición, bajando la imputabilidad a 14 años de edad.