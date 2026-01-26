En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Transporte
UTA
PARITARIA

Transporte: UTA y empresas retoman la negociación salarial en una audiencia clave

Este martes se realizará una audiencia virtual entre la UTA, las cámaras empresarias y el Ministerio de Capital Humano para intentar destrabar la paritaria de los choferes.

La reunión paritaria se produce en un momento de tensión por la posibilidad de la convocatoria a un paro por parte de los gremios del sector. (Foto: archivo).

La reunión paritaria se produce en un momento de tensión por la posibilidad de la convocatoria a un paro por parte de los gremios del sector. (Foto: archivo).
Leé también Fuerte choque entre dos colectivos en Congreso: 18 heridos, tres de gravedad
fuerte choque entre dos colectivos en congreso: 18 heridos, tres de gravedad

De todas maneras, si eso ocurriera, el Gobierno tiene la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria. Así, la medida de fuerza quedaría sin efecto y el conflicto se extendería hacia una fecha donde ambas partes sean convocadas a una nueva negociación.

en-la-ciudad-de-buenos-aires-los-cuadros-tarifarios-de-los-colectivos-tambien-subiran-39-foto-nadaniel-vides-IVTIKJKEDRFK7DCNNTZVTW4VCU

El eje del conflicto pasa por el acuerdo en torno a la paritaria. Desde el sindicato cuestionan que, pese a los incrementos mensuales del boleto, las empresas solo ofrecen una suba del 1% para los choferes. Del lado empresario, en cambio, aluden a una situación económica, financiera y operativa crítica y excepcionalmente grave que limita cualquier mejora.

A las 15 de este martes está prevista una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, de la que participarán representantes de la UTA y de las principales cámaras del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba)

La reunión previa

Las partes ya se reunieron sin éxito el 13 de enero, encuentro que debió prorrogarse al 20 de enero ante la falta de acuerdo. En esa oportunidad tampoco hubo acercamientos, por lo que se resolvió convocar a una tercera audiencia para este martes 27.

La audiencia también marcará el debut formal del secretario de Transporte, Fernando Herrmann, luego de la renuncia de Luis Pierrini por "motivos personales". Pierrini había asumido el cargo en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta.

Las dificultades y la menor circulación de líneas

El sindicato sostiene que, mientras los boletos registran subas periódicas, los choferes reciben propuestas salariales que consideran insuficientes para afrontar el costo de vida. Además, denuncian que persisten atrasos en los pagos y dificultades para abonar salarios y aguinaldos.

A este cuadro se suma la reducción de servicios en algunas líneas del AMBA, con empresas que achicaron la cantidad de unidades en circulación. Desde la UTA alertan que el sistema funciona con menos colectivos de los necesarios y advierten que, de no aparecer una solución, el conflicto podría profundizarse.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Transporte UTA empresas Audiencia
Notas relacionadas
Un impactante choque múltiple entre un colectivo y cuatro autos en Palermo dejó un saldo de 7 heridos
Confirmaron qué histórica línea de colectivos dejará de funcionar a fines de enero
El Gobierno anunció la salida del secretario de Transporte y nombró a su reemplazante

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar