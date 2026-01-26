Transporte: UTA y empresas retoman la negociación salarial en una audiencia clave

La reunión previa

Las partes ya se reunieron sin éxito el 13 de enero, encuentro que debió prorrogarse al 20 de enero ante la falta de acuerdo. En esa oportunidad tampoco hubo acercamientos, por lo que se resolvió convocar a una tercera audiencia para este martes 27.

La audiencia también marcará el debut formal del secretario de Transporte, Fernando Herrmann, luego de la renuncia de Luis Pierrini por "motivos personales". Pierrini había asumido el cargo en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta.

Las dificultades y la menor circulación de líneas

El sindicato sostiene que, mientras los boletos registran subas periódicas, los choferes reciben propuestas salariales que consideran insuficientes para afrontar el costo de vida. Además, denuncian que persisten atrasos en los pagos y dificultades para abonar salarios y aguinaldos.

A este cuadro se suma la reducción de servicios en algunas líneas del AMBA, con empresas que achicaron la cantidad de unidades en circulación. Desde la UTA alertan que el sistema funciona con menos colectivos de los necesarios y advierten que, de no aparecer una solución, el conflicto podría profundizarse.