Fortalecimiento de reservas: el Banco Central superó los USD 1.000 millones en compras de dólares en enero

El volumen operado por el Banco Central

El aumento en la capacidad de compra de dólares se explica, entre otros factores, por un mayor ingreso de divisas del complejo agroexportador y por colocaciones de deuda de empresas privadas, que ampliaron la oferta en el mercado cambiario.

Según proyecciones oficiales, en 2026 el BCRA podría adquirir entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. El presidente del organismo, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación dependerá de la demanda de pesos y del volumen de dólares disponible en el mercado.

La normativa vigente fija un tope diario equivalente al 5% del total operado en el Mercado Libre de Cambios para las compras de divisas, con el objetivo de no generar distorsiones. No obstante, el propio Central aclaró que también puede concretar operaciones en bloque por fuera del mercado mayorista, acordando montos y precios directamente con empresas o entidades institucionales.

La cotización del dólar

En el mercado mayorista, el dólar avanzó 4,50 pesos, un 0,3%, y cerró en 1.437,50 pesos. El volumen operado al contado fue de USD 344,3 millones, en línea con los niveles habituales de enero. Dentro del esquema de bandas cambiarias, el techo para la jornada se ubicó en 1.558,54 pesos, por lo que el tipo de cambio oficial quedó 121,04 pesos, o 8,4%, por debajo de ese límite.

La aceleración del plan de compras del Banco Central también tuvo impacto en los mercados financieros. El riesgo país profundizó su baja y se ubicó en 514 puntos básicos, el registro más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el menor nivel en más de siete años.

Las compras del BCRA en enero