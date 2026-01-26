En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Reservas
Banco Central
COMPRÓ USD 39 MILLONES

Fortalecimiento de reservas: el Banco Central superó los USD 1.000 millones en compras de dólares en enero

La entidad adquirió USD 39 millones en la última jornada y elevó las reservas brutas a USD 45.740 millones, el nivel más alto desde 2021.

Fortalecimiento de reservas: el Banco Central superó los USD 1.000 millones en compras de dólares en enero
El Banco Central volvió a tener una jornada de fortalecimiento de reservas (Foto: archivo / NA).

El Banco Central volvió a tener una jornada de fortalecimiento de reservas
 (Foto: archivo / NA).
Leé también El Banco Central acumuló más de USD 800 millones en enero y llevó las reservas al nivel más alto desde 2021
el banco central acumulo mas de usd 800 millones en enero y llevo las reservas al nivel mas alto desde 2021

En ese período, la entidad incorporó USD 1.017 millones. En paralelo, las reservas brutas treparon hasta los USD 45.740 millones, tras un incremento diario de USD 179 millones, y alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2021.

reservas 26 de enero

La mejora también estuvo apuntalada por la suba del precio internacional del oro, uno de los activos que integran el stock del Central. La autoridad monetaria posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor superó los USD 5.000 por unidad en la última rueda.

El volumen operado por el Banco Central

El aumento en la capacidad de compra de dólares se explica, entre otros factores, por un mayor ingreso de divisas del complejo agroexportador y por colocaciones de deuda de empresas privadas, que ampliaron la oferta en el mercado cambiario.

Según proyecciones oficiales, en 2026 el BCRA podría adquirir entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. El presidente del organismo, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación dependerá de la demanda de pesos y del volumen de dólares disponible en el mercado.

La normativa vigente fija un tope diario equivalente al 5% del total operado en el Mercado Libre de Cambios para las compras de divisas, con el objetivo de no generar distorsiones. No obstante, el propio Central aclaró que también puede concretar operaciones en bloque por fuera del mercado mayorista, acordando montos y precios directamente con empresas o entidades institucionales.

La cotización del dólar

En el mercado mayorista, el dólar avanzó 4,50 pesos, un 0,3%, y cerró en 1.437,50 pesos. El volumen operado al contado fue de USD 344,3 millones, en línea con los niveles habituales de enero. Dentro del esquema de bandas cambiarias, el techo para la jornada se ubicó en 1.558,54 pesos, por lo que el tipo de cambio oficial quedó 121,04 pesos, o 8,4%, por debajo de ese límite.

La aceleración del plan de compras del Banco Central también tuvo impacto en los mercados financieros. El riesgo país profundizó su baja y se ubicó en 514 puntos básicos, el registro más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el menor nivel en más de siete años.

Las compras del BCRA en enero

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Reservas Banco Central Dólar enero
Notas relacionadas
El Banco Central ya compró más de USD 900 millones en enero y refuerza las reservas
Volvieron a crecer las reservas del Banco Central luego de cerrar la semana con la compra de casi USD 300 millones
Por qué se derrumbó la demanda de dólares y el Central compra cada vez más divisas
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar