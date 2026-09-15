Inaceptable: Coki Ramírez se burló y se rió de Nahuel Penissi

El episodio ocurrió en medio de una charla distendida con Pennisi y Arias y quedó registrado durante la emisión del programa.

Más allá de ese momento, Coki Ramírez también fue noticia por distintas declaraciones realizadas en una entrevista exclusiva con Primicias Ya, donde habló de su presente profesional y se refirió a dos figuras que suelen estar en el centro de la escena: Marcelo Tinelli y Wanda Nara.

Consultada sobre su vínculo actual con Tinelli, Coki aclaró que no mantienen contacto frecuente, aunque aseguró que existe buena relación entre ambos. “No tengo contacto con él, buena onda, sí, pero nunca lo invité a un show; no sé si iría; no tenemos una amistad pero tenemos buena relación”, explicó.

La cantante también se refirió a los rumores de romance que durante años surgieron alrededor de su relación con el conductor. Coki volvió a negar que aquella química televisiva haya trascendido a la vida real.

“Algunos no me lo creen pero, de lo que fue el show en la televisión, a la vida real, la verdad que no, porque claramente hubiese sucedido si ambos hubiéramos querido algo en la vida real”, sostuvo.

Además, recordó que en aquel momento ambos estaban solteros y que la repercusión que tenían juntos en televisión alimentaba todavía más las versiones.

“Hace 15 años él estaba soltero y yo también y fue como un encantamiento y encima el rating apoyando, imaginate”, señaló.

Y fue contundente al describir qué ocurría una vez que terminaban las grabaciones: “Pero la realidad es que yo me volvía al hotel y él a su casa, no hubo nada en la vida real”.

Por otra parte, Coki fue consultada por Wanda Nara y por las comparaciones que surgieron entre la empresaria y Susana Giménez.

En ese punto, la cantante reconoció que no sigue de cerca la vida de Wanda y marcó distancia de ese tipo de contenidos.

“No la consumo, no la conozco, no me interesa su vida personal. No tengo nada personal contra ella pero no me interesa la vida privada de nadie, no estoy al día con eso”, afirmó.

Y agregó: “A veces pongo de fondo algún noticiero para saber qué pasa en Buenos Aires pero no estoy al día con eso”.