La mamá de L-Gante habló tras el allanamiento y lanzó una fuerte acusación contra la denunciante: "Es una..."

“Si vos decís el nombre de ella en el barrio, hay prontuario policial”, afirmó Claudia Valenzuela, aunque no brindó mayores detalles ni precisiones sobre esa afirmación.

En ese contexto, explicó que, según su versión, el origen del conflicto estaría relacionado con unos terrenos que pertenecen a miembros de su familia desde hace varias décadas y que se encuentran en los alrededores de la vivienda de su madre. “La casa y los terrenos son de mi tía y de mi prima. Están alrededor de la casa de mi mamá. Hace más de 80 o 90 años”, explicó.

Además, Claudia relató cómo, desde su perspectiva, se habría producido la ocupación del lugar que terminó generando el enfrentamiento y posteriormente una denuncia. “Ella entró con otras personas, no sola. Están ahí hace unos 20 días”, aseguró la madre de L-Gante al contar su versión sobre lo ocurrido con la propiedad.

Según explicó durante la entrevista, frente a esa situación se decidió avanzar con una denuncia. Sin embargo, siempre de acuerdo con su relato, las personas que se encontraban en el lugar no se habrían presentado posteriormente ante la Fiscalía. “Se hizo la denuncia, ellos no se presentaron en la Fiscalía”, sostuvo Valenzuela.

Vale señalar que las declaraciones de la mamá de L-Gante tuvieron lugar apenas un rato después de los allanamientos ordenados por la Justicia en propiedades vinculadas al artista, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por presuntas amenazas.

Así, mientras Claudia Valenzuela salió públicamente a defender la versión de su familia y cuestionó a la denunciante, la causa continúa bajo investigación judicial.

Cómo se conoció la nueva denuncia contra L-Gante

Este lunes, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) el motivo por el que L-Gante no formará parte finalmente de MasterChef Celebrity (Telefe). Según informó el conductor, el cantante será reemplazado por Mike Amigorena y su baja del reality estaría vinculada a una nueva denuncia judicial.

"¿Qué pasó? Una nueva denuncia judicial", anunció De Brito al aire. Luego explicó que se trata de una acusación por "presuntas amenazas nuevamente agravadas, amenazas agravadas por el uso de un arma en General Rodríguez".

El conductor también leyó detalles del expediente y señaló que la investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una vecina del músico, quien habría denunciado un presunto episodio de coacción armada.

De acuerdo con la información difundida en el programa, la denunciante, una mujer de 23 años, habría asegurado que varias personas llegaron al lugar en una camioneta negra portando armas de fuego. Entre ellas, dijo haber reconocido a Elian Valenzuela, conocido como L-Gante, quienes le habrían exigido que abandonara el terreno argumentando ser sus propietarios.

"La fama obviamente le jugó en contra esta vez porque lo reconocieron rapidísimo", sostuvo Ángel de Brito.

La causa quedó en manos de la Justicia y fue caratulada como amenazas agravadas. La investigación interviene la UFI número 10 del departamento judicial de Moreno en General Rodríguez, mientras que la UFI número 7 quedó a cargo de actuaciones complementarias.

Por su parte, Pepe Ochoa aportó un dato sobre el momento en que habría ocurrido el episodio: "Fue hace dos semanas".

Durante la emisión de LAM, además, se difundieron imágenes de un allanamiento realizado en una propiedad de L-Gante, en medio de la repercusión que generó la nueva denuncia.