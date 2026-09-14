El increíble, y millonario, motivo por el que Ángela Leiva ya no podría cantar más "Amiga traidora"

“Ella está reclamando porque nunca recibieron regalías por las canciones, tampoco por las reproducciones digitales. El marido es el único autor, a pesar de que está inscripta a nombre de otras personas y ella no sabe por qué pasó eso”, explicó Montanari en el programa.

De acuerdo con lo expuesto en LAM, el reclamo podría afectar incluso el recital que Ángela Leiva tiene previsto realizar en Córdoba el próximo 23 de octubre. Sin embargo, por el momento no existe una comunicación formal que obligue a la cantante a retirar el tema de sus presentaciones.

Desde el entorno de Leiva aseguraron que no recibieron ninguna notificación relacionada con un supuesto impedimento para interpretar la canción. Por eso, hasta ahora, la artista continúa incluyendo el histórico hit en sus shows.

La viuda de Percovich, por su parte, decidió avanzar con el reclamo después de una promesa que, según contó, le hizo al músico antes de su muerte.

“Después de que murió, le juré a él que esto no iba a quedar así”, aseguró Silvia.

Además, sostuvo que Percovich habría querido regalarle los manuscritos de la canción a Ángela Leiva, aunque finalmente eso no habría ocurrido debido al supuesto “destrato” que el compositor habría recibido.

La historia tiene un peso especial en la carrera de Leiva. La cantante alcanzó gran popularidad después de ganar en 2008 el concurso “Pasión canta” y, apenas un año después, lanzó “Amiga traidora”, un tema que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos.

Ahora, el reclamo por los derechos de la canción abrió un inesperado conflicto que podría poner en jaque la presencia de uno de sus temas más reconocidos sobre los escenarios.

Por el momento, Ángela Leiva no recibió una notificación que le impida cantarla y el tema continúa formando parte de su repertorio. Pero el reclamo de la viuda de Percovich podría abrir un nuevo capítulo en una disputa que lleva años.