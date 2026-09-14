Vuelco fatal: dolor por la muerte de la joven Marilyn Valenzuela

Accidente en la Ruta 237: cómo fue el vuelco cerca de Villa El Chocón

El siniestro se registró sobre la Ruta 237, a la altura del kilómetro 1301, en las inmediaciones de Villa El Chocón. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el Renault Fluence circulaba por el sector cuando la conductora habría perdido adherencia al tocar la banquina.

La secuencia posterior es uno de los principales puntos que buscan reconstruir los investigadores. Según la hipótesis inicial, el automóvil mordió la banquina y la conductora intentó recuperar el control, pero la maniobra no logró evitar que el vehículo se desestabilizara.

El Renault Fluence terminó volcando sobre la ruta, provocando lesiones de extrema gravedad a sus ocupantes.

Como consecuencia del impacto, Marilyn Valenzuela murió en el lugar. La violencia del accidente hizo necesaria la intervención de distintos organismos de emergencia para asistir a las personas que permanecían dentro o en las inmediaciones del vehículo.

Por el momento, las autoridades continúan trabajando para determinar con exactitud qué ocurrió durante los segundos previos al vuelco.

Quién era la mujer que murió en el accidente de la Ruta 237

La víctima fue identificada como Marilyn Valenzuela, de 30 años y oriunda de Allen. La mujer conducía el Renault Fluence en el que viajaba junto a sus familiares.

El grupo regresaba desde Chile con destino a Allen cuando sufrió el accidente en territorio neuquino. El viaje familiar terminó de manera inesperada luego de que el vehículo se saliera de la trayectoria y protagonizara el vuelco.

La presencia de un niño de dos años entre los pasajeros movilizó especialmente a los equipos de emergencia que llegaron al lugar. El pequeño fue asistido y posteriormente trasladado para recibir atención médica.

Las circunstancias exactas que derivaron en la pérdida de control todavía forman parte de la investigación.

El operativo de emergencia después del vuelco

Tras conocerse el accidente, se puso en marcha un amplio operativo en la zona de la Ruta 237. Al lugar acudieron efectivos de Tránsito de la Policía del Neuquén, bomberos, integrantes de Defensa Civil y equipos médicos.

También participaron un médico policial y personal especializado en tareas periciales.

Los equipos de emergencia debieron asistir a los cuatro ocupantes del automóvil y establecer las condiciones en las que se encontraba cada uno de ellos.

Mientras se desarrollaban las primeras tareas de auxilio, los investigadores comenzaron a recopilar información para reconstruir la mecánica del accidente.

En este tipo de procedimientos, los peritos analizan diferentes elementos del escenario, entre ellos la posición final del vehículo, las marcas que puedan haber quedado sobre la calzada y la banquina, además de las condiciones generales del tramo donde ocurrió el vuelco.

También se procura establecer si existieron otros factores que pudieran haber influido en la pérdida de control del automóvil.

Cómo están los padres y el hijo de dos años

Los otros tres integrantes de la familia fueron trasladados para recibir atención médica luego del accidente.

El padre de Marilyn Valenzuela, de 59 años, fue atendido y posteriormente recibió el alta. El niño de dos años también fue asistido y, de acuerdo con la información disponible, pudo retirarse del centro de salud tras ser evaluado por los profesionales.

La situación más compleja correspondió a la madre de la conductora, de 58 años.

La mujer fue trasladada inicialmente a un centro de salud de Cutral Co, donde recibió atención médica. Posteriormente continuó su tratamiento en Cipolletti, debido a las lesiones que sufrió durante el vuelco.

Según la información proporcionada desde el ámbito sanitario, la mujer presentaba una complicación en la zona torácica y debía ser sometida a una intervención quirúrgica.

Su evolución médica será determinante para establecer cómo continuará su recuperación y si será necesario disponer nuevas medidas de atención o una eventual derivación.

La investigación busca determinar qué provocó el vuelco

Luego del accidente, la Policía provincial y los peritos viales comenzaron a trabajar sobre distintas hipótesis para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro.

La primera reconstrucción indica que el Renault Fluence habría mordido la banquina, situación que provocó una pérdida de adherencia. La conductora habría intentado volver a la calzada, pero durante esa maniobra perdió el control del vehículo.

Sin embargo, esa secuencia deberá ser confirmada por las pericias.

Los investigadores buscan determinar, entre otros aspectos, la trayectoria que llevaba el automóvil antes de salir de la calzada, la forma en que se produjo el despiste y la dinámica posterior del vuelco.

Los testimonios de quienes participaron del viaje y de eventuales personas que hayan observado el accidente también podrían aportar elementos relevantes para la causa.

La investigación deberá establecer además si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al siniestro.

Qué harán los peritos después de la tragedia

El trabajo de los especialistas será fundamental para completar la reconstrucción del accidente ocurrido en la Ruta 237.

Además de las tareas realizadas sobre el lugar del vuelco, las autoridades prevén incorporar distintos elementos a la investigación judicial.

Entre ellos se encuentra la autopsia de Marilyn Valenzuela, procedimiento que permitirá obtener información médica sobre las lesiones sufridas y determinar de manera oficial la causa de muerte.

Los resultados serán incorporados al expediente junto con los informes elaborados por los peritos que trabajaron en el escenario del accidente.

También podrían sumarse los informes médicos correspondientes a los familiares que resultaron heridos.

De esta manera, la investigación intentará reconstruir toda la secuencia desde el momento en que el Renault Fluence circulaba por la ruta hasta el instante en que terminó volcando.

Una tragedia durante el regreso a Allen

El accidente ocurrió mientras la familia regresaba desde Chile hacia Allen, un trayecto que terminó abruptamente en la Ruta 237.

Marilyn viajaba junto a sus padres y su hijo pequeño cuando perdió el control del automóvil. El desenlace fue fatal para la conductora, mientras que sus familiares sobrevivieron al accidente, aunque su madre permanecía internada y debía atravesar una intervención quirúrgica.

La noticia provocó conmoción entre allegados y vecinos de Allen, localidad de la que era oriunda la mujer.

Mientras la familia atraviesa las consecuencias de la tragedia, la Justicia y los organismos policiales continúan con las actuaciones destinadas a determinar con precisión las causas del vuelco.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a la pérdida de adherencia luego de que el vehículo mordiera la banquina, seguida de una maniobra para recuperar el control que terminó con el Renault Fluence fuera de trayectoria y volcado.

Las pericias y los informes médicos permitirán establecer con mayor precisión la mecánica del accidente y completar la investigación por la muerte de Marilyn Valenzuela, ocurrida durante la tarde en el kilómetro 1301 de la Ruta 237, cerca de Villa El Chocón.