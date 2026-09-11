Claudio Barrelier reveló por qué mató a Agostina Vega: "Obsesión por la..."

La Fiscalía sostiene que no se trata de una hipótesis construida a partir de un único indicio, sino de una serie de pruebas que fueron contrastadas entre sí y permitieron establecer una secuencia de hechos.

Femicidio de Agostina Vega: las pruebas que reunió la Fiscalía

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el análisis de los distintos rastros que quedaron registrados antes, durante y después del crimen.

Los investigadores trabajaron con comunicaciones y registros audiovisuales, pero también con evidencia científica obtenida durante las pericias. De esta manera, pudieron avanzar sobre los desplazamientos, los contactos y las circunstancias que rodearon la desaparición de Agostina Vega.

La investigación incorporó además rastros genéticos y químicos, elementos que fueron analizados por especialistas y posteriormente contrastados con el resto de la información reunida en el expediente.

Para la Fiscalía, la importancia de esta evidencia radica justamente en que permitió reconstruir la secuencia desde diferentes fuentes.

El análisis de las comunicaciones aportó información sobre los contactos mantenidos, mientras que las filmaciones ayudaron a establecer movimientos y recorridos. A esto se sumaron los resultados de los peritajes realizados sobre distintos elementos vinculados con el caso.

Según explicó Garzón, todo ese material fue evaluado de manera conjunta.

La conclusión de los investigadores fue que los indicios obtenidos durante la pesquisa no muestran la intervención de una tercera persona en el homicidio.

De acuerdo con la acusación, la evidencia reunida apunta directamente a Barrelier y permite sostener que fue quien llevó adelante el crimen.

Cómo fue la reconstrucción del recorrido de Claudio Barrelier

Uno de los trabajos más importantes realizados durante la investigación estuvo relacionado con la reconstrucción de los desplazamientos de Claudio Barrelier.

Los investigadores no se limitaron a establecer un recorrido general. Según explicó el fiscal Garzón, el análisis permitió reconstruir los movimientos del vehículo utilizado durante la secuencia prácticamente calle por calle y minuto por minuto.

Para llegar a esa conclusión fueron considerados distintos elementos de prueba, entre ellos comunicaciones, registros y filmaciones.

“La reconstrucción del desplazamiento de un auto fue calle por calle, momento por momento, diálogo por diálogo, minuto por minuto”, relató el fiscal.

La frase refleja el nivel de detalle con el que la Fiscalía trabajó para reconstruir lo ocurrido.

Cada elemento fue confrontado con los demás con el objetivo de establecer si las declaraciones y los movimientos registrados coincidían con la evidencia objetiva obtenida durante la investigación.

En ese proceso también fueron analizados los dichos del propio Barrelier.

El acusado declaró durante la causa y sus explicaciones fueron sometidas a una comparación con los resultados de los peritajes. De acuerdo con Garzón, ese contraste permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción de la secuencia.

La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para descartar la participación de otras personas en el homicidio.

El vínculo previo entre Agostina Vega y Claudio Barrelier

Otro de los puntos mencionados por el fiscal está relacionado con el vínculo previo entre Claudio Barrelier y Agostina Vega.

Según explicó Garzón, la investigación permitió determinar cómo se habría producido el acercamiento y cuáles fueron las circunstancias que facilitaron el contacto entre ambos.

El fiscal utilizó los conceptos de “captación” y “obsesión” para describir la relación previa que, según la pesquisa, habría tenido Barrelier con la adolescente.

Para los investigadores, ese vínculo resulta relevante porque permite contextualizar los acontecimientos que desembocaron en el crimen.

La Fiscalía sostiene que la relación previa facilitó el contacto entre ambos y que ese conocimiento tuvo un papel dentro de la secuencia investigada.

De esta manera, el expediente no se concentró únicamente en reconstruir qué ocurrió después del crimen, sino también en establecer cómo se produjo el acercamiento previo.

Los investigadores analizaron las comunicaciones y otros registros disponibles con el objetivo de determinar la naturaleza y evolución de ese vínculo.

El móvil que plantea la Fiscalía en el caso Agostina Vega

Además de determinar quién habría cometido el homicidio, la investigación buscó establecer cuál habría sido el motivo detrás del crimen.

En ese punto, el fiscal Raúl Garzón vinculó el homicidio con la búsqueda de impunidad después de un ataque sexual.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato y la posterior desaparición del cuerpo habrían tenido como objetivo impedir que el ataque previo pudiera ser descubierto.

Esta línea investigativa forma parte de la acusación y permite comprender por qué el Ministerio Público sostiene que existió una secuencia de hechos conectados.

Según la reconstrucción fiscal, la desaparición del cuerpo no habría sido un hecho aislado, sino una acción posterior destinada a ocultar lo ocurrido.

La hipótesis será discutida en la instancia de juicio, donde la evidencia incorporada durante la investigación deberá ser analizada junto con los demás elementos de prueba.

Dónde encontraron el cuerpo de Agostina Vega

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado el 30 de mayo en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra.

El hallazgo se produjo después de una secuencia que, según la investigación, incluyó el paso por una vivienda situada en Juan del Campillo al 800.

Ese lugar y los desplazamientos posteriores fueron incorporados a la reconstrucción realizada por los investigadores.

La ubicación del cuerpo constituyó uno de los puntos centrales de la pesquisa y permitió avanzar sobre los movimientos realizados después del crimen.

A partir de allí se realizaron distintos peritajes y se analizaron rastros que posteriormente fueron incorporados a la causa.

La Fiscalía utilizó parte de esa evidencia para reconstruir el recorrido y establecer conexiones entre los distintos lugares vinculados con el expediente.

Qué dijo la Fiscalía sobre la participación de terceros

Uno de los aspectos que Garzón remarcó especialmente fue la ausencia de elementos que, desde la perspectiva de la acusación, permitan sostener la participación de otras personas en el homicidio.

La Fiscalía considera que Claudio Barrelier actuó como único autor.

La conclusión se apoya en el conjunto de pruebas reunidas durante la investigación y no solamente en las declaraciones de los involucrados.

Las comunicaciones, las filmaciones, los recorridos reconstruidos y los resultados de los análisis científicos fueron utilizados para conformar una secuencia que, según el fiscal, permite ubicar a Barrelier en los distintos momentos relevantes de la investigación.

El hecho de que los investigadores hayan analizado los movimientos de manera detallada también fue considerado clave para descartar otras hipótesis.

Garzón sostuvo que los indicios obtenidos no mostraron la intervención de terceros en el homicidio.

Qué acusación enfrenta Claudio Barrelier

Actualmente, Claudio Barrelier permanece detenido con prisión preventiva y enfrenta una acusación por homicidio triplemente calificado.

La Fiscalía atribuye al hecho las agravantes de alevosía, ensañamiento y violencia de género.

La acusación será puesta a consideración durante el juicio, donde deberán ser evaluadas las pruebas reunidas a lo largo de la investigación.

La calificación legal constituye uno de los puntos centrales de la causa y refleja la hipótesis sostenida por el Ministerio Público respecto de las circunstancias en las que se produjo el asesinato.

La elevación a juicio marca, en ese sentido, una nueva etapa del expediente.

Quiénes están acusados por encubrimiento

La investigación también derivó en acusaciones contra otras cinco personas, aunque la Fiscalía realizó una distinción importante respecto del rol que les atribuye.

Soledad Andreani, Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz fueron acusados por encubrimiento agravado.

Según explicó Garzón, la imputación contra estas personas está relacionada con acciones que, de acuerdo con la investigación, habrían favorecido la ocultación de información vinculada con el caso.

El fiscal aclaró que no están acusados como partícipes del homicidio, al menos hasta el momento.

La diferencia es relevante dentro de la causa: mientras Barrelier enfrenta la acusación principal por el asesinato de Agostina Vega, las otras personas mencionadas enfrentan cargos vinculados con un presunto encubrimiento.

Por lo tanto, sus situaciones procesales deben analizarse de manera diferenciada.

La causa por el femicidio de Agostina Vega llegó a una instancia clave

Con la investigación elevada a juicio, el expediente por el femicidio de Agostina Vega entra en una etapa en la que las pruebas reunidas durante meses deberán ser expuestas y analizadas.

La Fiscalía considera que la evidencia acumulada permitió reconstruir una secuencia suficientemente precisa como para sostener que Claudio Barrelier fue el único autor del homicidio.

El trabajo incluyó el análisis de comunicaciones, registros audiovisuales, desplazamientos, testimonios y pericias de carácter genético y químico.

Uno de los puntos destacados por el fiscal fue justamente la posibilidad de combinar esas distintas fuentes de información para establecer una reconstrucción detallada de los movimientos.

La acusación sostiene además que el vínculo previo entre Barrelier y Agostina Vega fue determinante para explicar cómo se produjo el contacto y que el crimen habría estado relacionado con la intención de ocultar un ataque sexual previo.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar la totalidad de los elementos incorporados al expediente.

Mientras tanto, Barrelier continúa bajo prisión preventiva y enfrenta la acusación por un homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

El caso también mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con las personas acusadas de encubrimiento agravado, cuyos roles deberán ser establecidos de manera independiente al del principal imputado.

La reconstrucción realizada por la Fiscalía constituye así uno de los elementos centrales de la causa: una secuencia armada a partir de pericias científicas, comunicaciones, filmaciones, testimonios y recorridos, que permitió a los investigadores sostener su hipótesis sobre lo ocurrido con Agostina Vega y señalar a Barrelier como responsable exclusivo del crimen.