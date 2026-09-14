Encontraron sin vida a Nicolás Sáez y la autopsia reveló lo peor: tenía apenas 21 años

Según los primeros resultados, el joven falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. El dato abrió un nuevo capítulo en la causa y llevó a los investigadores a concentrarse en reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida del joven.

La investigación busca ahora determinar quiénes estuvieron con Sáez antes de su muerte y en qué circunstancias sufrió el golpe que terminó provocándole la muerte.

En ese contexto, una persona fue detenida y la Fiscalía prepara la audiencia correspondiente para avanzar con la formalización de los cargos.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas y analizando distintos elementos para reconstruir los movimientos del joven desde el momento en que salió de su casa hasta el hallazgo de su cuerpo.

La confirmación de la muerte de Nicolás Sáez puso fin a ocho días de incertidumbre para su familia, pero abrió un nuevo interrogante: qué ocurrió realmente con el joven y quiénes estuvieron involucrados en sus últimas horas de vida.