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Encontraron sin vida a Nicolás Sáez y la autopsia reveló lo peor: tenía apenas 21 años

Hallaron muerto a Nicolás Sáez después de ocho días de búsqueda y la autopsia reveló lo peor. Enterate.

Encontraron sin vida a Nicolás Sáez y la autopsia reveló lo peor: tenía apenas 21 años

Nicolás Agustín Sáez, de 21 años, permanecía desaparecido desde el 5 de septiembre y fue encontrado sin vida en una zona de la meseta de Centenario, en Neuquén. El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda y, tras la identificación del cuerpo, la autopsia aportó un dato clave para la investigación.

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El joven había salido de su casa, ubicada en Colonia Rural Nueva Esperanza, el pasado 5 de septiembre para encontrarse con unos amigos. Después de ese momento, su familia perdió todo contacto con él y comenzó una intensa búsqueda para intentar determinar dónde se encontraba.

El viernes, los investigadores encontraron un cuerpo calcinado en un sector de la meseta de Centenario, una zona en la que se habían desplegado distintos operativos debido a que allí había sido registrado por última vez el teléfono celular de Sáez.

Tras las tareas de identificación, se confirmó que se trataba del joven de 21 años. Pero el resultado de la autopsia permitió establecer cómo murió Nicolás Sáez.

Según los primeros resultados, el joven falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. El dato abrió un nuevo capítulo en la causa y llevó a los investigadores a concentrarse en reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida del joven.

La investigación busca ahora determinar quiénes estuvieron con Sáez antes de su muerte y en qué circunstancias sufrió el golpe que terminó provocándole la muerte.

En ese contexto, una persona fue detenida y la Fiscalía prepara la audiencia correspondiente para avanzar con la formalización de los cargos.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas y analizando distintos elementos para reconstruir los movimientos del joven desde el momento en que salió de su casa hasta el hallazgo de su cuerpo.

La confirmación de la muerte de Nicolás Sáez puso fin a ocho días de incertidumbre para su familia, pero abrió un nuevo interrogante: qué ocurrió realmente con el joven y quiénes estuvieron involucrados en sus últimas horas de vida.

En pocas palabras

  • Hallazgo de cuerpo: Se encontró sin vida a Nicolás Sáez, de 21 años, tras ocho días de búsqueda en Neuquén.
  • Causa de muerte: La autopsia reveló que el joven falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.
  • Investigación en curso: Una persona fue detenida y se busca reconstruir las últimas horas de vida de Sáez.
Resumen generado por Thinkindot AI
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