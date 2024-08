Increíble milagro que reveló Alejandro Fantino: el niño que le salvó la vida a su hijo recién nacido

“Me emociona bien, no me emociona la angustia, me emociona de amor”, empezó diciendo el periodista.

Luego detalló lo que sucedió antes del parto: “el 4 de enero que Coni había tenido unas pérdidas en Monte Hermoso, porque estábamos allá, Beltrán nace en abril. Decidimos vivir en capital, no podíamos vivir en Tigre por la lejanía al hospital por su pasaba algo”.

“Una Noche Beltrán nace y yo me voy a Tigre a buscar ropa. Abro un cajón y aparece la foto de un pibito con una carta. Agarra la foto y digo: ‘ no sé quién sos pero ayúdame’”, relató.

“A los dos días le sacan el oxígeno a Beltrán, empieza a crecer, estuvo 20 días en neo una especie de control para que suba de peso”.

Fantino contó que leyó la carta, el nene se llamaba Bautista y había perdido la vida en un accidente de autos. Llamo al teléfono que estaba en el papel. Del otro lado le dijeron: “‘evidentemente Bautista quiso que me llamaras ahora Bautista es un ángel te va a sacar a tu pibe de donde está’ y fue así”, explicó.

Fantino contó que comenzó a leer el antiguo testamento y encontró que existe un Arcángel médico llamado Rafael. Así que decidió anotarlo a Beltrán como “Beltrán Rafael”, de forma increíble el niño recibió el alta el nueve el día de ese Arcángel.