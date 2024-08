Nacho Castañares reveló cómo se enteró que su novia le fue infiel

“Con una novia anterior que tenía, la única que había tenido antes, se fue a bañar y dejó el celular con música”, empezó contando para lo interrumpieron para preguntarle si había pasado de la aplicación de Música al Chat

Entonces, Nacho aclaro: “yo estaba en la casa de ella, ella se fue a bañar, Ella siempre tenía el celular bloqueado y nunca nada. Yo nunca lo revisé. Dejó el celular poniendo música en YouTube, así que quedó el celular prendido”, relató.

“Yo empiezo a revisar mi celular desde los mensajes, me fijo en solicitudes. La cuesta cero seguidores, cero seguidos, todo recién creada me dice ‘ tu novia estuvo con tal chabón’. Me pasa capturas de ese Chat y era un chabón con el que ya habíamos tenido una charla”, dijo dando entender que este hombre ya le había causado problemas en su relación.

“Para que sepas, se fueron juntos del boliche”, le contó esta persona que además le dio detalles del día que se habían visto.

Nacho le preguntó cómo sabía que esto era verdad, entonces el ex Gran Hermano decidió revisar el celular de su pareja contó que cuando puso Nacho no encontró nada pero luego encontró con la palabra infiel, “con quien le sería infiel a Nacho”, y ahí encontró un chat con una mía a la que le confesaba que se había mandado una cagada.

Nacho confrontó a su pareja le preguntó sobre esos chats ella reveló que era en verdad pero mintió haberse ido con él al boliche, entonces le pidió que le escriba al pibe y le pregunte cuándo fue la última vez que se vieron.

La relación siguió pese a eso y en unas vacaciones descubrió que la contraseña de su celu era el DNI de su hermana, así lo desculó y revisó el celular.

Un día entre risas le pidió que le cuente la verdad y le admitió la infidelidad, aunque siguió la relación un poco más.