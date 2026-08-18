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Infidelidades, estafa y amenazas de juicio: la polémica historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá

Más de una década juntos y un final explosivo: la historia prohibida de Moria Casán y Luis Vadalá. Entérate.

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Infidelidades, estafa y amenazas de juicio: la polémica historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá

La historia de amor entre Moria Casán y Luis Vadalá fue mucho más que un romance de la farándula. Durante más de una década, la pareja atravesó amor, convivencia, exposición mediática, fuertes conflictos y un final escandalosoque terminó convirtiendo su relación en uno de los capítulos más recordados del espectáculo argentino.

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El vínculo comenzó en 1990, poco después de la separación de Moria de Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala. Por entonces, Vadalá era comerciante y llevaba una vida completamente alejada de las cámaras. Sin embargo, su relación con la diva hizo que rápidamente pasara a convertirse en una figura habitual de las revistas y los programas de televisión.

Moria ya era una de las grandes protagonistas del espectáculo argentino y su romance con Vadalá despertó un enorme interés. Él pasó de ser un desconocido para el gran público a ocupar las tapas de las revistas simplemente por ser la pareja de una de las mujeres más famosas del país.

Durante los años que estuvieron juntos, ambos compartieron una vida marcada por la exposición permanente. La convivencia, las apariciones públicas y las declaraciones sobre su intimidad hicieron que prácticamente cada movimiento de la pareja fuera seguido por los medios.

Pero aquella exposición también tuvo un costo para Vadalá. Con el tiempo, el comerciante contó que ser conocido como “el marido de Moria” terminó condicionando buena parte de su vida pública y sus propios proyectos.

La relación se extendió durante más de diez años hasta que, en 2001, llegó una separación cargada de tensión. Las infidelidades, las discusiones y los fuertes cruces públicos quedaron en el centro de la escena y transformaron el final del romance en un verdadero escándalo mediático.

Incluso, en la serie Moria aprovecha para denunciar a Luis por mal gastar su dinero en la playa que pusieron juntos en Mar del Plata, y sobre todo acusándolo de consumir drogas, algo que compartían.

Moria habló públicamente sobre situaciones de infidelidad que había atravesado durante la relación y, después de varios conflictos, decidió ponerle punto final a la historia. Lo que vino después fue todavía más polémico: las diferencias entre ambos llegaron a los programas de televisión y también derivaron en una disputa judicial vinculada con las declaraciones que podían realizar sobre el otro.

El final de la pareja fue definitivo y los caminos de ambos comenzaron a separarse. Sin embargo, para Vadalá, la relación con Moria continuó siendo una parte difícil de despegar de su identidad pública.

Años después, intentó construir un perfil propio y mantenerse vinculado al mundo del espectáculo. En 2007 participó de Gran Hermano Famosos, aunque debió abandonar el reality antes de lo previsto debido a un problema de salud.

Incluso en aquella etapa, su pasado con Moria seguía presente. El contrato que había firmado para ingresar al programa incluía una cláusula que le impedía hablar sobre la diva con sus compañeros, una condición que reflejaba hasta qué punto aquel romance continuaba teniendo peso en su vida mediática.

Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, después de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico.

Su fallecimiento volvió a poner bajo la lupa aquella relación que durante los años 90 ocupó incontables horas de televisión y páginas de revistas. Un romance que comenzó como una historia de amor terminó convertido en una de las relaciones más polémicas y mediáticas de Moria Casán, marcada por una década de exposición, conflictos y un final que todavía permanece en la memoria del espectáculo argentino.

En pocas palabras

  • Moria Casán y Luis Vadalá: Su polémico romance abarcó más de una década, marcado por conflictos.
  • Salida de la fama: Vadalá pasó de comerciante a figura mediática por su relación con la diva.
  • Final escandaloso: La pareja tuvo infidelidades, disputas públicas y un juicio que marcó su separación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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