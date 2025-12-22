Infraganti: las fotos del amor secreto de la hermana de Messi con un técnico del Inter Miami

En lo profesional, Julián “Tuli” Arellano integra el cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami. El equipo logró consagrarse campeón de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL) a mediados de 2023 y mantuvo un rendimiento destacado durante la temporada 2024. Nacido y criado en el sur rosarino, desarrolló desde chico un fuerte vínculo con el fútbol, primero como jugador amateur y luego como entrenador. En 2023 se sumó al staff técnico del club estadounidense, que actualmente dirige Giuseppe DePalo.

Por su parte, María Sol Messi ha construido un camino propio, siempre alejada de la exposición mediática. Diseñadora y empresaria, reside en Rosario, donde dirige su marca “Bikinis Río”, que logró reconocimiento y realiza envíos internacionales. Su actividad digital está centrada exclusivamente en su trabajo y entre sus clientas se destaca Antonela Roccuzzo. Además, disfruta de su rol de tía de Thiago, Mateo y Ciro, y su firma fue elegida también por figuras como Lali Espósito. En 2019, participó junto a su hermano en el lanzamiento de The Messi Store y trabajó con Virginia Hilfiger, consolidando su vínculo con la industria de la moda.

Este casamiento quedará marcado como un momento de unión y alegría para la familia Messi, un retrato íntimo que combina raíces, amor y celebración.