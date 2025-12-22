Infraganti: las fotos del amor secreto de la hermana de Messi con un técnico del Inter Miami
María Sol Messi, la hermana del capitán de la Selección argentina, vive una hsitoria de amor con un técnico del Inter Miami. ¿De quién se trata?
Infraganti: las fotos del amor secreto de la hermana de Messi con un técnico del Inter Miami
En el corazón de Rosario, la familia de Lionel Messi se prepara para celebrar un acontecimiento muy especial: el casamiento de María Sol Messi, hermana del capitán de la Selección argentina, con Julián “Tuli” Arellano. La ceremonia está prevista para el próximo 3 de enero y se desarrollará en un clima íntimo, lejos de la exposición mediática, con la presencia de familiares y amigos cercanos. La premisa será la discreción, en una jornada donde el protagonismo estará puesto en los afectos y la emoción compartida.
María Sol Messi, la menor de los hermanos del histórico número 10, sellará así una historia de amor que tiene raíces profundas en su ciudad natal. Junto a Julián Arellano, nacido en el barrio La Bajada de Rosario, compartieron infancia, entorno y vínculos comunes que con el tiempo se transformaron en una relación sólida. En redes sociales, ambos suelen expresar su cariño con mensajes y fotografías que reflejan un vínculo natural y genuino. En una de esas publicaciones, Arellano escribió: “Juntos siempre es mejor”.
La pareja se conoce desde muy jóvenes y lleva varios años de relación. Una muestra de ese recorrido es que Julián acompañó a María Sol en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebrado el 30 de junio de 2017. Además, antes de dedicarse de lleno a su carrera como entrenador, Arellano llegó a jugar en el equipo de barrio vinculado a la familia de quien será su esposa.
El inicio del año encontrará a la familia Messi reunida en Rosario, en un contexto donde las celebraciones tradicionales se combinan con este evento tan significativo. La llegada del astro del fútbol desde la India permitirá que todos compartan las fiestas y la boda en el ámbito privado del barrio Kentucky, en Funes, con un fuerte resguardo de la intimidad. A diferencia del casamiento de Lionel y Antonela, esta celebración estará marcada por la cercanía y un perfil bajo, aunque no por eso menos emotivo. El capitán argentino, de vacaciones en el país, se reincorporará a su club el próximo 7 de enero, por lo que será parte de los festejos.
En lo profesional, Julián “Tuli” Arellano integra el cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami. El equipo logró consagrarse campeón de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL) a mediados de 2023 y mantuvo un rendimiento destacado durante la temporada 2024. Nacido y criado en el sur rosarino, desarrolló desde chico un fuerte vínculo con el fútbol, primero como jugador amateur y luego como entrenador. En 2023 se sumó al staff técnico del club estadounidense, que actualmente dirige Giuseppe DePalo.
Por su parte, María Sol Messi ha construido un camino propio, siempre alejada de la exposición mediática. Diseñadora y empresaria, reside en Rosario, donde dirige su marca “Bikinis Río”, que logró reconocimiento y realiza envíos internacionales. Su actividad digital está centrada exclusivamente en su trabajo y entre sus clientas se destaca Antonela Roccuzzo. Además, disfruta de su rol de tía de Thiago, Mateo y Ciro, y su firma fue elegida también por figuras como Lali Espósito. En 2019, participó junto a su hermano en el lanzamiento de The Messi Store y trabajó con Virginia Hilfiger, consolidando su vínculo con la industria de la moda.
Este casamiento quedará marcado como un momento de unión y alegría para la familia Messi, un retrato íntimo que combina raíces, amor y celebración.