ASTROLOGÍA

Horóscopo semanal del 22 al 28 de diciembre: qué te depara el cierre del año

Amor, noticias inesperadas y balances emocionales: el cielo marca el ritmo de la última semana del año en el horóscopo.

Foto: Ideogram. Así es la semana en el horóscopo.

La semana del 22 al 28 de diciembre llega con una vibra muy particular: el Sol ya está en Capricornio y nos invita a bajar un cambio, ordenar prioridades y pensar en serio qué queremos llevarnos al 2026. No es una semana para improvisar sin rumbo, pero sí para cerrar ciclos con conciencia y un toque de magia navideña.

La Luna irá activando emociones profundas, especialmente en los encuentros familiares, mientras que Mercurio favorece las charlas sinceras, esas que se dan entre brindis y sobremesas largas. Ideal para decir lo que sentimos… pero sin dramatizar.

Horóscopo semanal: Predicciones signo por signo

Aries: Semana de balances. Antes de discutir en la mesa navideña, respirá. Buen momento para planear viajes o cambios laborales.

Tauro: Se activa el deseo de estabilidad emocional. Noticias positivas relacionadas con dinero o regalos inesperados.

Géminis: Conversaciones clave. Lo que digas ahora puede cambiar dinámicas familiares para bien.

Cáncer: Sensibilidad a flor de piel. Permitite emocionar sin culpa. Una reconciliación es posible.

Leo: Brillás incluso en pantuflas. Atención a los excesos: cuidá energía y descanso.

Virgo: Organización total. Sos quien salva la Navidad, pero no cargues con todo.

Libra: Armonía posible, aunque no perfecta. Elegí tus batallas y soltá lo que no suma.

Escorpio: Intuición afilada. Si algo no te cierra, confía en tu radar interno.

Sagitario: Cierre de año con gratitud. Buen momento para agradecer y despedirte de lo viejo.

Capricornio: Protagonista absoluto. Se abre un nuevo ciclo personal potente.

Acuario: Ideas originales para las fiestas. Animate a proponer algo distinto.

Piscis: Nostalgia y esperanza mezcladas. Escribí, soñá y proyectá sin miedo.

Consejos prácticos para la semana

No hace falta que todo sea perfecto. El cielo sugiere conexión real, menos expectativas rígidas y más presencia. Un mensaje sincero vale más que mil regalos.

FAQ

¿Es una buena semana para tomar decisiones importantes?

Sí, especialmente las que tengan que ver con el futuro a largo plazo.

¿Habrá conflictos familiares?

Pueden surgir, pero se resuelven mejor con humor y escucha.

¿Qué signo se siente más favorecido?

Capricornio lidera, pero todos tienen su oportunidad.

Conclusión

Esta semana no pide fuegos artificiales, sino conciencia. Cerrá el año agradeciendo lo vivido y confiando en lo que viene. El cielo acompaña .

