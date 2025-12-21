Un ex intendente perdió el control de su camioneta, chocó contra un árbol y murió
El dirigente perdió la vida luego de que su camioneta se estrellara contra un árbol durante la madrugada. La Justicia investiga las causas del siniestro
Un ex intendente perdió el control de su camioneta, chocó contra un árbol y murió
La provincia de Catamarca amaneció conmocionada este domingo tras conocerse la trágica muerte de Gilberto Orlando Santillán, ex intendente de la localidad de Londres, quien perdió la vida luego de protagonizar un grave accidente vial sobre la Ruta Nacional 40.
El siniestro ocurrió alrededor de las 4:45 de la madrugada, a la altura del kilómetro 4.082 de la Ruta 40. Por motivos que aún son materia de investigación, Santillán perdió el control de su camioneta Toyota Hilux gris, que terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado a la vera de la ruta.
Tras el choque, personal policial y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y lograron trasladarlo con vida al Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz”. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el exjefe comunal falleció horas después como consecuencia de las graves heridas sufridas.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, bajo la intervención de las fiscales Dra. Reartes y Dra. Flores, quienes ordenaron la realización de peritajes accidentológicos, la inspección del vehículo y la recopilación de testimonios.
El objetivo es reconstruir con precisión la mecánica del hecho y determinar si en el accidente influyeron factores externos, como el estado del asfalto, condiciones de visibilidad, una posible falla mecánica o una descompensación previa del conductor.
Quién era Gilberto Orlando Santillán
Londres, fundada en 1558 y considerada la segunda ciudad más antigua del país después de Santiago del Estero, tuvo en Santillán a su intendente durante cinco mandatos consecutivos, lo que representa un total de 20 años al frente de la comuna. Su prolongada gestión marcó una etapa de continuidad política y fuerte presencia territorial en este pueblo turístico del departamento Belén.
Además de su rol como jefe comunal, Santillán fue presidente del Partido Justicialista en el departamento Belén y un referente indiscutido del peronismo en el oeste catamarqueño. También se desempeñó como médico, profesión que ejerció con vocación y cercanía, y que le permitió construir un vínculo directo y humano con gran parte de la población. Para muchos vecinos, no solo fue un dirigente político, sino también un profesional comprometido con la salud y el bienestar de su comunidad.
La despedida del gobernador de Catamarca: "Dejó una huella"
Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida y condolencias. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó su pesar y destacó la trayectoria de Santillán: “Fue un dirigente comprometido, que defendió los valores del justicialismo a lo largo de toda su vida, y un médico que dejó una huella profunda de servicio y vocación en su querida ciudad. En este momento tan difícil, quiero hacer llegar mi acompañamiento y mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Londres”.
También se pronunció la senadora nacional Lucía Corpacci, una de las principales referentes del peronismo provincial, quien manifestó su dolor por la pérdida: “Hoy parte una persona noble, profundamente humana, que supo hacer de la política una noble causa, siempre al servicio del otro. Su serenidad y calidez lo pusieron siempre en el lugar de sabio consejero. Vecino querido y médico valorado, vamos a extrañarte”.
Desde el Partido Justicialista local emitieron un comunicado en el que lo recordaron como un “militante leal, dirigente comprometido y hombre de convicciones firmes”, subrayando su forma de hacer política “con humildad, compromiso y un profundo amor por su pueblo”. En el texto también resaltaron su visión de la política como herramienta de transformación social y justicia.
Los restos de Gilberto Orlando Santillán comenzaron a ser velados este domingo por la mañana en una sala funeraria local, en un ámbito privado reservado para familiares y allegados. Según se informó, está previsto que este lunes el féretro sea trasladado a la sede municipal de Londres, donde vecinos y trabajadores municipales podrán rendirle un último homenaje. Autoridades provinciales, referentes políticos, gremiales y sociales acompañarán las honras fúnebres, en una despedida que promete ser multitudinaria.