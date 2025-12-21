Un ex intendente perdió el control de su camioneta, chocó contra un árbol y murió

El objetivo es reconstruir con precisión la mecánica del hecho y determinar si en el accidente influyeron factores externos, como el estado del asfalto, condiciones de visibilidad, una posible falla mecánica o una descompensación previa del conductor.

Quién era Gilberto Orlando Santillán

Londres, fundada en 1558 y considerada la segunda ciudad más antigua del país después de Santiago del Estero, tuvo en Santillán a su intendente durante cinco mandatos consecutivos, lo que representa un total de 20 años al frente de la comuna. Su prolongada gestión marcó una etapa de continuidad política y fuerte presencia territorial en este pueblo turístico del departamento Belén.

Además de su rol como jefe comunal, Santillán fue presidente del Partido Justicialista en el departamento Belén y un referente indiscutido del peronismo en el oeste catamarqueño. También se desempeñó como médico, profesión que ejerció con vocación y cercanía, y que le permitió construir un vínculo directo y humano con gran parte de la población. Para muchos vecinos, no solo fue un dirigente político, sino también un profesional comprometido con la salud y el bienestar de su comunidad.

santillan

La despedida del gobernador de Catamarca: "Dejó una huella"

Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida y condolencias. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó su pesar y destacó la trayectoria de Santillán: “Fue un dirigente comprometido, que defendió los valores del justicialismo a lo largo de toda su vida, y un médico que dejó una huella profunda de servicio y vocación en su querida ciudad. En este momento tan difícil, quiero hacer llegar mi acompañamiento y mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Londres”.

También se pronunció la senadora nacional Lucía Corpacci, una de las principales referentes del peronismo provincial, quien manifestó su dolor por la pérdida: “Hoy parte una persona noble, profundamente humana, que supo hacer de la política una noble causa, siempre al servicio del otro. Su serenidad y calidez lo pusieron siempre en el lugar de sabio consejero. Vecino querido y médico valorado, vamos a extrañarte”.

Desde el Partido Justicialista local emitieron un comunicado en el que lo recordaron como un “militante leal, dirigente comprometido y hombre de convicciones firmes”, subrayando su forma de hacer política “con humildad, compromiso y un profundo amor por su pueblo”. En el texto también resaltaron su visión de la política como herramienta de transformación social y justicia.

Los restos de Gilberto Orlando Santillán comenzaron a ser velados este domingo por la mañana en una sala funeraria local, en un ámbito privado reservado para familiares y allegados. Según se informó, está previsto que este lunes el féretro sea trasladado a la sede municipal de Londres, donde vecinos y trabajadores municipales podrán rendirle un último homenaje. Autoridades provinciales, referentes políticos, gremiales y sociales acompañarán las honras fúnebres, en una despedida que promete ser multitudinaria.