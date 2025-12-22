La picante pregunta de Moria Casán ante la foto íntima de Wanda Nara y Martín Migueles: "Ciencia dura"

El reconocido médico intentó dar una explicación técnica a eso ante algunas consultas que recibe de pacientes en su consultorio y detalló: “Muchas veces una persona dice: ‘Doctor, no tengo erecciones cuando estoy con mi pareja’. Entonces uno pregunta: ‘¿Te despertás con el pene erecto?’. Si la respuesta es sí, significa que orgánicamente no hay ningún problema. La sangre llega".

“Lo voy a controlar a Galmarini (por Pato)”, exclamó Casán sobre su pareja. Y Federico Seeber irrumpió con una pregunta sorprendente: “¿Se levanta con carpita Galmarini?”.

“Es que Galmarini duerme boca abajo. Yo lo miro a cada rato para ver si se murió. Es tan tranquilo que me imagino que no respira. Me asusto”, reconoció tentada la conductora. Y Capuya cerró: "De forma refleja puede tener erección, a veces por el roce de la sábana".

El comentario indiscreto de Moria Casán a Guillermina Valdés por sus romances tras separarse de Marcelo Tinelli

Moria Casán entrevistó a Guillermina Valdés en su programa y le hizo una directa pregunta por sus romances con famosos tras la separación de Marcelo Tinelli.

“Vos tuviste tu tiempo de conocerte después de haberte separado de Marcelo Tinelli,pero te bajaste unos cuantos chabones”, disparó pícara la conductora de La mañana con Moria (El Trece) y enumeró: “El jugador de fútbol, Maratea, Joaquín Furriel…”.

Sobre su vínculo con el futbolista Javier García, recordó que en la segunda cita se rompió la nariz en un intento por evadir a la prensa. “Ya habían salido algunas fotos con él y yo estaba muy perseguida con la prensa, entoncesbajé rápido del auto porque tenía miedo y estaba paranoica y me tragué un vidrio. Me rompí la nariz en mi segunda cita con él”, se sinceró.

Sobre Santi Maratea, Guillermina Valdés remarcó. “Hubo un vínculo, sí, no lo voy a negar, pero fue más amoroso y de cierta hermandad. No voy a decir mucho porque no está la otra persona, pero fue una cuestión de encontrarnos con situaciones de vida similares incluso en la infancia. Tuvimos vivencias parecidas y nos conmovimos mucho. Fue intenso, acá hubo algo”.

Joaquín Furriel, con el que terminó hace algunos meses luego de un año juntos, la actriz aseguró que se distanciaron por una cuestión de agenda laboral de los dos y distancia.

“Estuvimos un año y fue una relación muy linda, aunque siento que no teníamos mucho que ver. Disfrutamos el tiempo juntos, pero yo tenía mi vida acá y él estaba con muchos viajes. No solo fue sano el vínculo, sino también el desenlace.Los dos pudimos poner un freno y decir ‘hasta acá’”, se sinceró.