José Coronado brilla en Netflix con la serie española más vista en el mundo y sigue batiendo récords

De qué trata la serie Entrevías en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

Entrevías contó la historia de Tirso Abantos, un exmilitar veterano de guerra, dueño de una ferretería de barrio y de carácter firme. Interpretado por José Coronado, el personaje representó a ese hombre aparentemente ajeno a los conflictos modernos, cansado de la injusticia y marcado por un pasado que nunca terminó de cerrar.

José Coronado y Luis Zahera

Su vida cambió de manera abrupta cuando su nieta adolescente Irene, una joven rebelde de origen vietnamita interpretada por Nona Sobo, cayó en manos de una banda de narcotraficantes que controlaba la zona. A partir de ese momento, la serie dejó en claro que no iba a ofrecer soluciones fáciles.

En el camino de Tirso apareció Ezequiel Fandiño, un policía corrupto interpretado por Luis Zahera, que rápidamente se convirtió en uno de los personajes más perturbadores de la serie. Lejos del antagonista unidimensional, Ezequiel fue imprevisible, manipulador y peligrosamente carismático.

Cuántos capítulos tiene Entrevías en Netflix

Además, el ritmo narrativo jugó un rol central. Cada episodio avanzó con tensión sostenida, giros bien dosificados y decisiones que siempre tuvieron consecuencias. Nada ocurrió porque sí, y esa coherencia narrativa sostuvo el interés a lo largo de sus cuatro temporadas y 32 episodios.

Entrevías Netflix 3.jpg

A lo largo de sus cuatro temporadas, Entrevías logró mantener la atención del público gracias a una estructura narrativa clara y conflictos que evolucionaron junto a los personajes. La historia no se estancó ni repitió fórmulas. Cada nueva entrega profundizó las consecuencias de las decisiones tomadas anteriormente.

El elenco de Entrevías con José Coronado

El elenco fue otro de los pilares del éxito de la serie. Además de José Coronado y Luis Zahera, Entrevías contó con un reparto sólido que sostuvo el nivel actoral durante toda la historia.

José Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallafé

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

Entrevías Netflix 2.jpg

Entrevías, la serie española más vista de Netflix

Con el paso del tiempo, Entrevías demostró que no fue un éxito pasajero. Su impacto dejó una huella clara dentro del catálogo hispanohablante de Netflix y consolidó una fórmula que combinó drama social, acción y personajes potentes sin subestimar al espectador.

La serie probó que las historias locales, bien contadas y con identidad propia, podían convertirse en fenómenos globales. Y ese fue, quizás, su logro más importante.

Tráiler de la serie Entrevías en Netflix