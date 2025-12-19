José Coronado brilla en Netflix con la serie española más vista en el mundo y sigue batiendo récords
Esta serie española con José Coronado terminó convirtiéndose en un fenómeno histórico dentro de Netflix y no te la podés perder.
José Coronado brilla en Netflix con la serie española más vista en el mundo y sigue batiendo récords. (Foto: Archivo)
Entrevías se convirtió en la serie española más vista de la historia en Netflix y su impacto todavía sigue generando sorpresa entre los suscriptores de la plataforma. Portagonizada por José Coronado, lo que comenzó como una ficción de perfil bajo terminó rompiendo todos los registros gracias a una combinación de crimen, drama familiar y una fuerte mirada social.
Sin campañas descomunales ni fórmulas exageradas, la serie logró algo que muy pocas producciones consiguen: instalarse en la conversación cotidiana y mantenerse vigente durante varias temporadas.
Entrevías llegó al catálogo de Netflix casi en silencio, pero bastaron pocos días para que los números hablaran por sí solos. La serie escaló posiciones a una velocidad poco habitual hasta ubicarse entre los contenidos más reproducidos de la plataforma, no solo en España sino también en gran parte de América Latina y otros mercados internacionales.
El dato no es menor. En su país de origen, la ficción protagonizada por José Coronado quedó registrada como una de las producciones más vistas de la historia, marcando un antes y un después para las series españolas dentro del streaming global. Netflix encontró en este drama social un título que rompió fronteras sin necesidad de grandes artificios.
De qué trata la serie Entrevías en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".
Entrevías contó la historia de Tirso Abantos, un exmilitar veterano de guerra, dueño de una ferretería de barrio y de carácter firme. Interpretado por José Coronado, el personaje representó a ese hombre aparentemente ajeno a los conflictos modernos, cansado de la injusticia y marcado por un pasado que nunca terminó de cerrar.
Su vida cambió de manera abrupta cuando su nieta adolescente Irene, una joven rebelde de origen vietnamita interpretada por Nona Sobo, cayó en manos de una banda de narcotraficantes que controlaba la zona. A partir de ese momento, la serie dejó en claro que no iba a ofrecer soluciones fáciles.
En el camino de Tirso apareció Ezequiel Fandiño, un policía corrupto interpretado por Luis Zahera, que rápidamente se convirtió en uno de los personajes más perturbadores de la serie. Lejos del antagonista unidimensional, Ezequiel fue imprevisible, manipulador y peligrosamente carismático.
Cuántos capítulos tiene Entrevías en Netflix
Además, el ritmo narrativo jugó un rol central. Cada episodio avanzó con tensión sostenida, giros bien dosificados y decisiones que siempre tuvieron consecuencias. Nada ocurrió porque sí, y esa coherencia narrativa sostuvo el interés a lo largo de sus cuatro temporadas y 32 episodios.
A lo largo de sus cuatro temporadas, Entrevías logró mantener la atención del público gracias a una estructura narrativa clara y conflictos que evolucionaron junto a los personajes. La historia no se estancó ni repitió fórmulas. Cada nueva entrega profundizó las consecuencias de las decisiones tomadas anteriormente.
El elenco de Entrevías con José Coronado
El elenco fue otro de los pilares del éxito de la serie. Además de José Coronado y Luis Zahera, Entrevías contó con un reparto sólido que sostuvo el nivel actoral durante toda la historia.
José Coronado
Luis Zahera
Nona Sobo
Felipe Londoño
Laura Ramos
Manolo Caro
Manuel Tallafé
Itziar Atienza
María de Nati
Franky Martín
Entrevías, la serie española más vista de Netflix
Con el paso del tiempo, Entrevías demostró que no fue un éxito pasajero. Su impacto dejó una huella clara dentro del catálogo hispanohablante de Netflix y consolidó una fórmula que combinó drama social, acción y personajes potentes sin subestimar al espectador.
La serie probó que las historias locales, bien contadas y con identidad propia, podían convertirse en fenómenos globales. Y ese fue, quizás, su logro más importante.