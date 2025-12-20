Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de una película argentina dirigida por Campanella. (Foto: Archivo)
"Luna de Avellaneda" regresó al centro de la escena. La película dirigida por Juan José Campanella y protagonizada porRicardo Darín acaba de incorporarse al catálogo de Netflix. Mucho antes de que "El secreto de sus ojos" marcara un antes y un después para el cine argentino, Campanella y Darín ya habían construido juntos un retrato profundo, sensible y vigente.
Estrenada en 2004, Luna de Avellaneda apareció en un momento bisagra para la sociedad argentina. El país todavía procesaba las consecuencias de la crisis económica de comienzos de siglo y ese clima atravesó de lleno el relato. Campanella eligió un escenario mínimo pero cargado de simbolismo: un club de barrio que alguna vez fue el orgullo de una comunidad y que ahora pelea por no desaparecer.
Ricardo Darín interpretó a Román Maldonado, un socio comprometido, casi obstinado, que se negó a aceptar la idea de que ese espacio debía transformarse o venderse para sobrevivir. El personaje encarnó una resistencia que fue mucho más emocional que política. No se trató solo de números en rojo, sino de recuerdos, de infancias compartidasy de historias que no figuraban en ningún libro contable.
De qué trata "Luna de Avellaneda" en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando un club social y deportivo de Buenos Aires enfrenta un futuro incierto, un socio leal y sus mejores amigos se unen para salvarlo".
Luna de Avellaneda construyó un relato reconocible para cualquier espectador argentino. El club no fue solo un edificio deteriorado. Fue el símbolo de una forma de vida que comenzaba a resquebrajarse. En ese espacio convivieron distintas miradas sobre el futuro: quienes creyeron que la única salida era reconvertirse y quienes defendieron la idea de preservar la esencia, aun a riesgo de desaparecer.
Campanella narró ese conflicto con una sensibilidad particular. No hubo villanos evidentes ni héroes absolutos. Cada decisión estuvo atravesada por la urgencia económica y por el peso de la historia compartida. La película mostró discusiones que se repetían en miles de instituciones barriales del país, desde clubes hasta bibliotecas populares.
Lejos de los papeles más explosivos que llegarían después, Ricardo Darín compuso en Luna de Avellaneda un personaje contenido, cargado de silencios y gestos mínimos. Román Maldonado no levantó grandes discursos ni protagonizó escenas grandilocuentes. Su fuerza estuvo en la insistencia cotidiana, en la mirada cansada y en la negativa a soltar aquello que le daba sentido a su historia personal.
El elenco de "Luna de Avellaneda" con Ricardo Darín
Campanella y Darín antes de "El secreto de sus ojos"
Luna de Avellaneda también permitió entender mejor la sociedad creativa entre Juan José Campanella y Ricardo Darín. Antes del reconocimiento global, ambos ya compartían una sensibilidad narrativa. La película funcionó como un laboratorio donde se afinaron recursos que luego alcanzarían una proyección internacional.
Campanella dirigió con un pulso clásico, sin excesos formales, priorizando el relato y las actuaciones. Darín, por su parte, consolidó un perfil actoral que conectó de manera directa con el público local.
Por qué ver "Luna de Avellaneda" en Netflix
El regreso de Luna de Avellaneda a Netflix no fue solo una oportunidad para la nostalgia. Fue, sobre todo, una invitación a repensar el valor de las historias pequeñas, ancladas en lo cotidiano, pero cargadas de significado. En tiempos de consumo acelerado y estrenos constantes, esta película propuso una pausa y una mirada hacia aquello que muchas veces se pierde sin hacer ruido.
Para quienes disfrutaron El secreto de sus ojos y quieren explorar otras facetas de la dupla Campanella-Darín, este film ofreció una experiencia complementaria y profundamente humana. Su vigencia demostró que algunas preguntas no envejecen, solo esperan el momento adecuado para volver a ser escuchadas.