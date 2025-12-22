La confesión sexual de Ale Sergi: rompió con el mayor secreto de su vida

Lejos de incomodarse, el músico respondió con naturalidad y humor, sorprendiendo a todos los presentes en el estudio: “No, no me viene muy bien porque siempre tengo ocasiones de demostrarlo”, lanzó Sergi, desatando risas y dejando en claro su capacidad para salir con elegancia de una situación incómoda.

El clip, que corresponde a los primeros años de la banda, volvió a tomar fuerza en plataformas como X e Instagram, donde miles de usuarios destacaron la picardía, seguridad y carisma del cantante, incluso en una época en la que este tipo de preguntas eran habituales en la televisión abierta.

Miranda!, que con el paso de los años se consolidó como uno de los grupos más influyentes del pop argentino, atravesaba entonces sus primeras apariciones mediáticas. La escena funciona hoy como una postal de época y, al mismo tiempo, como una muestra del estilo frontal y descontracturado que siempre caracterizó a Ale Sergi.

El resurgir del video no solo despertó nostalgia entre los fans, sino que también abrió debates sobre cómo cambiaron —o no— las miradas mediáticas respecto a la sexualidad y la intimidad de los artistas.

¿Qué dijo Ale Sergi sobre el futuro de Miranda!?

Ale Sergi se refirió al presente y al futuro de Miranda! y llevó tranquilidad a los fans al confirmar que la banda no se separa. Según explicó, luego de un período intenso de shows, giras y compromisos, el dúo decidió tomarse un año de descanso de los escenarios para enfocarse de lleno en la creación de un nuevo álbum de estudio. La pausa servirá para bajar el ritmo, ordenar ideas y volver a conectarse con el proceso creativo, con la intención de regresar renovados y con material nuevo.