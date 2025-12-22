Un clip de los inicios de Miranda! volvió a circular en redes sociales y sorprendió por la soltura y picardía con la que Ale Sergi respondió a una pregunta incómoda de Mirtha Legrand.
El vocalista de Miranda!, Ale Sergi, fue contundente al referirse a un tema que durante mucho tiempo generó todo tipo de especulaciones.
La confesión sexual de Ale Sergi: rompió con el mayor secreto de su vida
En las últimas horas se volvió viral en redes sociales un video de los comienzos de Miranda!, en el que Ale Sergi y Juliana Gattas participaron del histórico programa de Mirtha Legrand. El fragmento, que muchos usuarios redescubrieron, generó todo tipo de reacciones por una respuesta tan inesperada como ingeniosa del cantante.
Durante la charla en la mesa, la conductora fue directa y le consultó a Ale Sergi por los rumores que circulaban en ese mome
nto sobre su orientación sexual. “¿Te molesta que pongan en duda tu condición sexual?”, le preguntó Mirtha, sin rodeos.
Lejos de incomodarse, el músico respondió con naturalidad y humor, sorprendiendo a todos los presentes en el estudio: “No, no me viene muy bien porque siempre tengo ocasiones de demostrarlo”, lanzó Sergi, desatando risas y dejando en claro su capacidad para salir con elegancia de una situación incómoda.
El clip, que corresponde a los primeros años de la banda, volvió a tomar fuerza en plataformas como X e Instagram, donde miles de usuarios destacaron la picardía, seguridad y carisma del cantante, incluso en una época en la que este tipo de preguntas eran habituales en la televisión abierta.
Miranda!, que con el paso de los años se consolidó como uno de los grupos más influyentes del pop argentino, atravesaba entonces sus primeras apariciones mediáticas. La escena funciona hoy como una postal de época y, al mismo tiempo, como una muestra del estilo frontal y descontracturado que siempre caracterizó a Ale Sergi.
El resurgir del video no solo despertó nostalgia entre los fans, sino que también abrió debates sobre cómo cambiaron —o no— las miradas mediáticas respecto a la sexualidad y la intimidad de los artistas.
Ale Sergi se refirió al presente y al futuro de Miranda! y llevó tranquilidad a los fans al confirmar que la banda no se separa. Según explicó, luego de un período intenso de shows, giras y compromisos, el dúo decidió tomarse un año de descanso de los escenarios para enfocarse de lleno en la creación de un nuevo álbum de estudio. La pausa servirá para bajar el ritmo, ordenar ideas y volver a conectarse con el proceso creativo, con la intención de regresar renovados y con material nuevo.