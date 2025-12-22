¿Llega a Boca? Se confirmó el futuro de Miguel Borja tras su salida de River

Qué resta para que Borja sea anunciado por Cruz Azul

Si bien el acuerdo entre las partes ya está cerrado de manera verbal, aún queda un paso clave para que se oficialice la incorporación: Cruz Azul debe liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM). Se trata de una gestión administrativa que el club espera resolver en el transcurso de la próxima semana.

Una vez superado ese trámite, Borja firmará un contrato por dos temporadas, hasta diciembre de 2027, con una cláusula que le permitirá extender el vínculo por un año más en caso de cumplir determinados objetivos deportivos.

Cuándo podría sumarse Borja a su nuevo equipo

En México la expectativa crece hora tras hora. Según trascendió, el delantero podría viajar entre el 26 y el 28 de diciembre para someterse a la revisión médica y ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón. Mientras tanto, Borja continúa entrenándose en Colombia, su país natal, donde también disfruta de unos días de descanso tras un año exigente.

El cierre de una etapa en River y un nuevo desafío

Borja se despide del fútbol argentino luego de haber disputado 159 partidos con la camiseta de River, en los que convirtió 62 goles y brindó diez asistencias. Números que reflejan un paso productivo, aunque su último año estuvo lejos de ser el mejor: en 2025 jugó 48 encuentros, fue titular en apenas 17 y marcó ocho goles, en una temporada marcada por la irregularidad y la falta de continuidad.

Con su salida, se apaga definitivamente la posibilidad de verlo en Boca y se abre un nuevo capítulo en su carrera. A los 31 años, el Colibrí afrontará por primera vez el desafío de jugar en la Liga MX, con la ilusión de recuperar protagonismo y reencontrarse con su mejor versión goleadora, ahora vestido de celeste.