Deportes
Miguel Borja
Boca
FÚTBOL

¿Llega a Boca? Se confirmó el futuro de Miguel Borja tras su salida de River

El delantero colombiano, que había dejado abierta la puerta a Boca tras su salida de River, ya tiene definido su futuro. ¿Dónde jugará?

Miguel Ángel Borja ya tiene definido su próximo destino y no será Boca. Luego de varios días de rumores, especulaciones y debates encendidos en el fútbol argentino, este domingo se confirmó desde México que el delantero colombiano llegó a un acuerdo total para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul, club en el que continuará su carrera tras haber cerrado su etapa en River.

La posibilidad de ver al Colibrí con la camiseta azul y oro había tomado fuerza luego de sus propias declaraciones y de manifestaciones públicas de su entorno, que alimentaron la ilusión de un sector del mundo Boca y, al mismo tiempo, la polémica en el ambiente local. Sin embargo, esa puerta que parecía entreabierta se terminó cerrando por completo con el avance firme de La Máquina Celeste, que se movió con mayor decisión y quedó a un paso de oficializar la operación.

Por qué Borja no jugará en Boca pese a los rumores

Durante las últimas semanas, el nombre de Borja empezó a circular con fuerza en el radar de Boca. Su perfil siempre fue del gusto de Juan Román Riquelme y la necesidad de reforzar la zona ofensiva, marcada por el bajo nivel de Milton Giménez y los problemas físicos de Edinson Cavani, parecía abrirle una chance concreta. No obstante, desde la dirigencia xeneize mantuvieron una postura clara: no salir a buscarlo ni ofrecerle un contrato, y esperar que el interés fuera expresado formalmente por el propio jugador.

Ese movimiento nunca ocurrió. Mientras en La Bombonera el tema se analizaba con cautela, Cruz Azul avanzó en silencio y terminó alcanzando un acuerdo de palabra con el delantero colombiano, inclinando definitivamente la balanza.

Qué resta para que Borja sea anunciado por Cruz Azul

Si bien el acuerdo entre las partes ya está cerrado de manera verbal, aún queda un paso clave para que se oficialice la incorporación: Cruz Azul debe liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM). Se trata de una gestión administrativa que el club espera resolver en el transcurso de la próxima semana.

Una vez superado ese trámite, Borja firmará un contrato por dos temporadas, hasta diciembre de 2027, con una cláusula que le permitirá extender el vínculo por un año más en caso de cumplir determinados objetivos deportivos.

Cuándo podría sumarse Borja a su nuevo equipo

En México la expectativa crece hora tras hora. Según trascendió, el delantero podría viajar entre el 26 y el 28 de diciembre para someterse a la revisión médica y ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón. Mientras tanto, Borja continúa entrenándose en Colombia, su país natal, donde también disfruta de unos días de descanso tras un año exigente.

El cierre de una etapa en River y un nuevo desafío

Borja se despide del fútbol argentino luego de haber disputado 159 partidos con la camiseta de River, en los que convirtió 62 goles y brindó diez asistencias. Números que reflejan un paso productivo, aunque su último año estuvo lejos de ser el mejor: en 2025 jugó 48 encuentros, fue titular en apenas 17 y marcó ocho goles, en una temporada marcada por la irregularidad y la falta de continuidad.

Con su salida, se apaga definitivamente la posibilidad de verlo en Boca y se abre un nuevo capítulo en su carrera. A los 31 años, el Colibrí afrontará por primera vez el desafío de jugar en la Liga MX, con la ilusión de recuperar protagonismo y reencontrarse con su mejor versión goleadora, ahora vestido de celeste.

Miguel Borja Boca River
