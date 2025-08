Joaquín Furriel deslumbra en Netflix con la película argentina que te va a obsesionar.

En ese proceso de renacimiento personal conoce a Sigrid, una mujer noruega con la que decide formar una familia. Todo parece encaminado hacia una vida serena, con el anhelo de un futuro compartido y una estabilidad que Lorenzo no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, ese equilibrio se va resquebrajando poco a poco, hasta llegar a una tensión insoportable.

Cuando Sigrid queda embarazada, comienzan a surgir conductas cada vez más extrañas. Lo que parecía una pareja moderna y amorosa se convierte en un espacio de manipulación, miedo y sospechas. La convivencia se enrarece, los silencios se vuelven incómodos y los gestos, ambiguos. Lorenzo, sin certezas pero con el instinto cada vez más despierto, empieza a dudar de todo. La trama lo ubica en una encrucijada emocional que pondrá en jaque su estabilidad mental y su rol como padre.

El hijo Netflix 2

Joaquín Furriel brilla en la película "El hijo"

Furriel, una vez más, demuestra su capacidad para sostener personajes complejos. En Descansar en paz, el suspenso giraba en torno a una desaparición fingida y los dilemas morales que eso implicaba. En El Hijo, la tensión nace desde lo íntimo, desde un conflicto profundamente humano que tiene que ver con la paternidad, el control, el amor y sus límites.

La actriz Heidi Toini, que interpreta a Sigrid, aporta una capa de ambigüedad fundamental para el desarrollo de la trama. Su personaje oscila entre la dulzura y el misterio, entre la vulnerabilidad y el poder. Su actuación desconcierta, y eso es parte del efecto buscado por la película: ponernos en el lugar de Lorenzo, sentir su desconcierto, dudar junto a él.

El hijo Netflix 3

Completan el elenco Martina Gusmán, Luciano Cáceres, y Regina Lamm, en papeles secundarios pero relevantes para el entramado de la historia. Sus intervenciones aportan matices y alimentan la tensión narrativa con información clave.

Por qué ver "El hijo" en Netflix

Netflix sigue apostando por el cine argentino como una de sus grandes cartas. Y el público responde. El éxito de Descansar en paz demuestra que hay un interés genuino por historias locales, intensas, bien actuadas y que se alejan de los clichés del thriller hollywoodense. En ese mismo camino, El Hijo se presenta como una propuesta que vale la pena descubrir o redescubrir.

El hijo Netflix 4

Para quienes quedaron atrapados por el suspenso contenido y la ambigüedad de Descansar en paz, esta otra película protagonizada por Furriel ofrece una experiencia igual de intensa. Es cine argentino de calidad, con una historia que no se olvida fácilmente y una actuación central que lleva la tensión al límite.

Si buscás qué ver en Netflix si te gustó Descansar en paz, entonces ya sabés cuál es la próxima opción. El Hijo no solo comparte al protagonista, sino también esa mirada intensa y perturbadora sobre los vínculos humanos, con un ritmo narrativo que no decae y una puesta en escena que sabe jugar con la mente del espectador. Un thriller nacional que no decepciona.

Tráiler de "El hijo" en Netflix