José Coronado brilla en esta serie española de Netflix que tan solo tiene 6 episodios.

De qué trata "La chica de nieve" en Netflix

La historia comienza en Málaga, durante la Cabalgata de los Reyes Magos en el año 2010. Lo que debía ser una noche mágica para la familia Martín se convierte en una pesadilla cuando su hija, Amaya, desaparece en medio de la multitud. Sin pistas ni testigos claros, la búsqueda se convierte en un caso enigmático que parece no tener solución.

La chica de nieve Netflix 1.jpg

En el centro de la trama se encuentra Miren, una joven periodista interpretada por Milena Smit, quien decide investigar el caso por su cuenta. Paralelamente a la investigación oficial liderada por la inspectora Millán, Miren utiliza sus propios recursos y la ayuda de Eduardo (José Coronado), un periodista experimentado, para tratar de descubrir qué ocurrió con la pequeña.

La desaparición de Amaya no solo destapa una serie de secretos, sino que también lleva a Miren a enfrentar su propio pasado, el cual guarda heridas que ella creía olvidadas. Este elemento emocional le añade profundidad al relato, convirtiendo a La chica de nieve en una historia que trasciende el género policíaco.

Un thriller corto pero intenso para ver

Con solo seis capítulos, La chica de nieve logra lo que muchas series más largas no consiguen: mantener una tensión constante y un ritmo impecable que no da lugar al aburrimiento. Cada episodio está cargado de giros inesperados que desafían las teorías de los espectadores, haciendo que sea casi imposible no maratonear la serie en un solo día.

La chica de nieve Netflix 3.jpg

Uno de los mayores aciertos de la producción es la forma en que maneja el tiempo. Los saltos entre el presente y los flashbacks no solo enriquecen la narrativa, sino que también ayudan a construir la psicología de los personajes y a desvelar pistas cruciales para resolver el caso.

José Coronado: un pilar del éxito de la serie

El papel de José Coronado como Eduardo es uno de los puntos más destacados de la serie. Su interpretación del veterano periodista que acompaña a Miren en su investigación añade un nivel de profundidad y experiencia que complementa perfectamente la energía y la determinación de la protagonista. Coronado, conocido por su trayectoria en el cine y la televisión española, demuestra una vez más por qué es uno de los actores más respetados del medio.

La chica de nieve Netflix 2.jpg

Además, la química entre Coronado y Milena Smit es uno de los motores de la serie. Juntos, forman un dúo dinámico que combina la frescura de la juventud con la sabiduría de los años, un equilibrio que aporta verosimilitud a la historia.

Además de Coronado y Milena Smit, el reparto incluye a Aixa Villagrán, quien interpreta a la inspectora Millán. Su actuación aporta solidez al lado policial de la historia, mientras que la química entre los personajes principales mantiene al público enganchado.

Embed

Qué hace única a La chica de nieve

Más allá de su trama atrapante, La chica de nieve destaca por su capacidad de explorar temas complejos como la pérdida, la culpa y la resiliencia. La desaparición de Amaya no es solo un misterio por resolver, sino también un catalizador para el desarrollo emocional de los personajes.

Además, la ambientación en Málaga y el contexto de la Cabalgata de los Reyes Magos añaden un toque cultural que la diferencia de otros thrillers internacionales. La serie no solo cuenta una historia, sino que también transporta a los espectadores a un lugar y un momento específicos, sumergiéndolos completamente en su mundo.