Juan Gil Navarro contó la letal frase que le dijo Cris Morena cuando renunció a Florecienta

image.png

“Me senté con Cris Morena y con Gustavo Yankelevich, les dije yo les agradezco mucho todo esto pero necesito hacer otra cosa. Y, a mis 30 me fui. No les gustó nada, me dijeron que no que nadie se bajaba de un éxito, que era un desagradecido”, reveló.

Entonces, dio una fuerte definición: “ Eso me enseñó que nunca más tenía que poner el cuerpo, porque los actores ponemos el cuerpo. Yo no puedo seguir haciendo algo en lo que no creo y no me gusta”.

Juan Gil Navarro, que hoy tiene 51 años, admitió que lo hizo por dinero, pero supo decir basta.