Embed

Sin embargo, la elefanta solo puede ser encontrada mediante el conjuro de un mago, lo que lleva a Pete a emprender un viaje lleno de aventuras.

"La elefanta del mago" está basada en el cuento infantil "The Magician’s Elephant" de la escritora estadounidense Kate DiCamillo, reconocida por sus novelas infantiles protagonizadas por animales.

DiCamillo ganó varios premios, incluyendo varias Medallas Newbery por sus novelas "The Tale of Despereaux" y "Flora & Ulysses". No te pierdas esta conmovedora historia disponible en Netflix.