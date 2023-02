La escalofriante historia clínica de Lucio Dupuy durante sus últimos tres meses de vida

La historia clínica del niño es escalofriante. Los informes médicos de Lucio que registraron cinco visitas a centros médicos, en un lapso de tres meses. Pero, en ninguno de los casos, los profesionales de la salud alertaron a la policía por las claras situaciones de maltrato infantil:

Las entradas a los hospitales fueron:

- El 15 de diciembre del 2020 fue asistido por "traumatismos de miembro superior" en el Hospital Evita.

- El 18 de diciembre, le diagnosticaron "fractura a nivel de la muñeca y de la mano" en el Hospital Molas.

- El 22 de enero de 2021 le constataron "traumatismo de miembro superior" en la posta del barrio Río Atuel.

- El 1 de febrero, llegó con un "traumatismo en el cuerpo", nuevamente al Hospital Evita.

- El 23 de marzo, en el mismo centro médico, le diagnosticaron "mallet finger", una deformidad en el dedo que se genera una fractura ósea.

Los estremecedores chats del crimen de Lucio Dupuy: del reclamo por la tenencia al "nos vamos a mandar una..."

A un día de la sentencia del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa a golpes por su mamá Magdalena Espósito Valenti, la madre de la víctima, y su pareja Abigail Páez, se conocieron los chats del crimen.

Durante el proceso se conocieron los detalles del horror que vivía el niño de cinco años. Y los chats entre las personas involucradas son una de las pruebas firme del destrato que vivía.

Todo comenzó cuando Valenti pidió la tenencia del niño, ya que el niño antes vivía con sus tíos. Lo que sucedía es que la madre de Lucio no tenía plata para mantenerlo y el padre vivía en Luján por trabajo. Hasta que comenzó la disputa judicial y las falsas denuncias de la madre para obtener la tutela del niño, a las que la jueza Ana Clara Pérez Ballester dio lugar.

“Yo te estoy hablando bien. A Lucio jamás le faltó la cuota alimentaria que yo te daba”, escribió Cristian en la conversación del 25 de febrero de 2020. La mujer le respondió: “Soy la madre, por eso sé muy bien que conmigo va a estar bien. Como cuando lo dejé con ellos (por los tíos), lo dejé porque sabía que iba a estar mejor que conmigo”.

Y continuó: “Como ya le dije a Leti (la tía de Lucio), yo las cosas las quiero arreglar bien. Si ustedes se ponen en contra, es un tema de ustedes. Yo también estoy re tranquila de que Lucio va a volver conmigo. No tengo más nada que hablar. Suerte”.

Entonces, el papá de Lucio respondió: “Magui vos firmaste papeles. El día que quieras a Lucio tenés que cumplir con las condiciones. Un trabajo estable, un hogar para Lucio y un montón de cosas más. No te va a ser fácil. Ellos (por los tíos) no te lo van a dar así como si nada. El nene no es un paquete para tenerlo de acá para allá”.

“Justamente, (esos requisitos) yo ya los tengo a todos. Por eso, quiero que vuelva conmigo. Y en ningún lugar va a estar mejor que conmigo”, dijo Abigail y Cristian Dupuy le respondió: “Y, ¿cómo sabes que va a estar mejor? Él ya tiene sus cosas, su pieza, sus amiguitos de jardín. ¿Estás segura de que querés que Lucio pase por todo de nuevo?".

Este jueves, la Justicia dará a conocer si Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, y su pareja, Abigail Páez son culpables o inocentes.

Los chats admitiendo los golpes

Las conversaciones por chat más fuerte del caso es cuando la madre de Lucio le dijo a su pareja, luego de golpearlo, “qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”.

No solo no lo cuidaban ni le daban de comer, sino que cuando entendían que Lucio se portaba mal, el niño recibía una paliza. “Lucio se mandó un moco y le pegué”, le escribió Abigail a Magdalena, que le respondió: “Que no se te vaya la mano. Que nos vamos a mandar una cagada”.

Al declarar en los Tribunales, Páez se contradijo: “Yo a Lucio lo amaba y lo extraño mucho, y pienso mucho en él y hablo mucho con él”.

En su declaración, Abigail, la novia de la mamá del nene recordó: “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces, lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco”.

“No le encuentro una explicación todavía –agregó–. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. Él me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.

Cuando Lucio vomitaba, Abigail se enfureció: “Abi, ¿cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita”.

“Mirá, yo a Lucio no lo quiero ni ver. Me amarga la vida”, le respondió. Tras una agresión, la novia de la mamá le dice: “Sería mejor no llevarlo a la escuela”.

Las discusiones de pareja muchas veces tenían que ver con el odio hacia Lucio. En una de los chats, ambas discutían porque Lucio “interfiere en sus vidas” y Páez escribió, a modo de reproche: “Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá”.