Lucio Dupuy: el tío del nene habló del vínculo con su hermana y fue terminante sobre la posible condena

El joven se refirió así al momento en que Magdalena tuvo que ceder la tenencia de Lucio a sus tíos, ya que no tenía recursos para mantenerlo. Poco tiempo después volvió a pedir la tenencia de su hijo y se la otorgaron.

lucio-dupuy-1276907.jpeg El 2 de febrero se dará a conocer el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy.

El tío de Lucio también se refirió al veredicto que se conocerá este jueves: “Con respecto al juicio de nada sirve porque Lucio ya no está y todos sabemos lo que merecen. Lo que realmente me duele, y me dolerá toda mi vida, es Lucio. Quiero recordar a mi sobrino pateando la pelota o dando vueltas y comiendo helado. Me quedo con eso. Sé que algún día lo encontraré”.

El tío materno de la víctima aseguró que el vínculo con su hermana, la imputada Magdalena Espósito Valenti, ya estaba roto antes de que ocurriera el crimen.

El padre de Lucio Dupuy rompió el silencio

Papá de Lucio Dupuy 11.jpg El padre de Lucio Dupuy: "La sentencia va a ser una manera de soltar".

El padre de Lucio Dupuy, Cristian, rompió el silencio y contó sus sensaciones a días de la sentencia por el crimen del nene de cinco años: "Va a ser una manera de soltar". El jueves en los tribunales de Santa Rosa, La Pampa, se conocerá el fallo del juicio que determinará la culpabilidad de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez.

Cristian Dupuy analizó que el día de la sentencia "va a ser trascendental". "Desde que pasó esto nunca caímos y va a ser un momento donde vamos a sentir algo muy fuerte. El caso se mediatizó y nosotros no pudimos hacer el duelo. Esperamos que sea un día en el que podamos soltar y dejar ir", confesó el padre Lucio.

El padre del nene analizó que siente "un poquito de incertidumbre y muchas ansias por saber el veredicto" y aseguró que "va a ser un día muy importante tanto para nosotros como para la población". También se refirió a su pedido de que todos participen de la marcha en Santa Rosa este jueves: "Necesitamos que estén todos y gracias a Dios siempre los tuvimos. Cuanta más gente haya de afuera nos va a reconfortar un poco más".

lucio madres.jpg Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez se enfrentan a la posibilidad de una condena a la pena máxima por el crimen de Lucio Dupuy (Foto: Archivo).

Por último, Cristian también se refirió a su expareja, ahora acusada como quién mató a Lucio, y contó que llevaban "una vida de pareja normal" y que la separación fue de acuerdo a lo normal que puede pasar en una pareja. "Desde que me separé, la desconocí", analizó el padre que también se lamentó porque siente "que fallaron muchas cosas pero él también podría haber hecho más".