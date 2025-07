La frase contra el clan Sena que puede cambiar todo antes del juicio: "Mirá Emerenciano... No te puedo..."

En declaraciones al diario NORTE, Osuna reiteró que la causa contra su defendido está motivada por intereses políticos. "Después de que ganaron las elecciones, se creyeron Maradona. Fueron por Emerenciano, después por Tito López, por Barraza y por el resto de los piqueteros", acusó, en alusión al gobierno provincial.

El abogado fue más allá al asegurar que, durante la primera audiencia, hubo presiones desde sectores del poder para mantener a los imputados detenidos. "A las 5 de la mañana nos llamó la Fiscalía. Nos atendió el doctor Gómez, el ministro, y nos dijo: ‘Mirá, Emerenciano, yo no tengo nada contra ustedes, pero no te puedo largar’", relató.

Consultado sobre qué cree que ocurrió con Cecilia Strzyzowski, Osuna evitó dar definiciones concretas y responsabilizó a la Fiscalía de probar los hechos: "No está la chica, no está el cuerpo. Pero que Emerenciano tenga algo que ver, no hay ni una sola prueba. Al contrario, hay pruebas de que no sabía ni participó".

Incertidumbre sobre el inicio del juicio

Osuna también remarcó que, por el momento, no hay una fecha definida para el comienzo del juicio por jurado. "No tenemos ninguna expectativa todavía. Incluso yo tengo otras audiencias que van a entrar antes que esta", señaló.

Además, reveló que se evalúa un posible cambio de sede para el juicio debido a la magnitud del caso y al número de personas involucradas. "Nos dijeron que se iba a realizar en el lugar habitual de los juicios por jurado, pero ese espacio es muy chico. El escenario donde deben estar el jurado, el imputado y todas las partes no alcanza", advirtió.