Rocío Marengo compartió una ecografía de su bebé y se emocionó al ver su crecimiento

Cómo fue la lucha de Rocío Marengo para quedar embarazada

Rocío Marengo eligió LAM (América TV) para hablar sobre el el difícil camino que atravesó para quedar embarazada junto a Eduardo Fort, hermano de Ricardo.

“La verdad es que fue muy duro, porque hubo muchos tropiezos, muchas piñas... Yo lo defino así: piñas en la cara. Ahora que estoy tan feliz, me doy cuenta de que me había empezado a apagar. Yo no era la misma”, confesó en diálogo con Ángel de Brito.

"Yo estaba dedicada a esto, le metía mucha garra, todo puntual. Era a las 10 y 'paf', inyección. No quería perjudicar. Es deconocido, era prueba y error", siguió su relato.

Durante la entrevista, Ángel de Brito le preguntó: “¿Fueron muchos años de búsqueda?”. “Cinco años”, respondió Rocío Marengo. “Primero intentamos de forma natural, luego pasamos por tratamientos de baja complejidad y finalmente por los de alta complejidad. Todos los meses me extraían óvulos, y eso se me hizo muy largo”, relató con sinceridad. Además, destacó el rol clave que tuvo su espiritualidad: “Con el tratamiento me aferré mucho a la fe”.

Ya con su embarazo avanzado y en un presente más esperanzador, la modelo reflexionó: “Hoy, que ya lo pasamos y con este final tan feliz, digo ‘menos mal’. Pero no fue lo que yo pensaba. El tratamiento implica ir mil veces al médico, hacerte ecografías constantemente, recibir medicación… es un proceso muy exigente”.