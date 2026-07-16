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La historia de Emilia Ferrero cambió para siempre: qué pasó después del Mundial de Qatar

La revancha de Emilia Ferrero: de las críticas por Julián Álvarez en el pasado Mundial a un nuevo perfil que enamora a todos. Enterate.

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La historia de Emilia Ferrero cambió para siempre: qué pasó después del Mundial de Qatar

Durante el Mundial de Qatar 2022, Emilia Ferrero quedó en el centro del ojo mediático por inesperadas polémica. Algunos videos en los que pedía que los fanáticos no se acercaran demasiado a Julián Álvarez durante los festejos se viralizaron y despertaron una ola de críticas en las redes sociales. Para muchos se convirtió, injustamente, en una de las figuras más cuestionadas alrededor de la Selección.

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Netflix estrenó la película más esperada del año y ya está en el Top 10 de Argentina. (Foto: Archivo)

Sin embargo, el tiempo terminó cambiando por completo esa imagen. Lejos de responder a las críticas o entrar en polémicas, Emilia eligió el camino del bajo perfil. Con el paso de los años redujo al mínimo sus apariciones públicas, dejó de alimentar cualquier controversia y se concentró en acompañar la carrera de Julián Álvarez desde un lugar mucho más reservado.

Ese cambio quedó aún más marcado este año, cuando la pareja anunció el nacimiento de Amadeo, su primer hijo, una noticia que emocionó a millones de argentinos.

La presentación del bebé fue tan simple como significativa: una fotografía mostrando apenas una de sus pequeñas manos sostenida por las de sus padres, sin exhibir su rostro y manteniendo la privacidad que siempre intentaron preservar.

La imagen contrastó por completo con aquella Emilia que, sin buscarlo, había quedado envuelta en el escándalo tras Qatar 2022. Hoy, las redes muestran a una mujer enfocada en su familia, sus proyectos personales y la crianza de su hijo, muy lejos del ruido mediático.

La historia entre Emilia y Julián, además, comenzó mucho antes de la fama.

Ambos crecieron en Calchín, Córdoba, donde se conocieron cuando apenas tenían entre nueve y diez años. Compartieron la infancia, los mismos grupos de amigos y el deporte como punto de encuentro. Años más tarde, aquella amistad se convirtió en un noviazgo que comenzó alrededor de 2017.

Antes de instalarse en Europa, Emilia ya tenía su propia carrera ligada al deporte. Es profesora de Educación Física, fue jugadora de hockey y mantiene hasta hoy una rutina vinculada al entrenamiento físico, además de jugar al pádel y colaborar ocasionalmente como creadora de contenido.

La vida cambió definitivamente cuando Julián fue transferido al Manchester City. Emilia dejó Argentina para acompañarlo en Inglaterra y, posteriormente, volvió a hacer las valijas cuando el delantero desembarcó en el Atlético de Madrid.

En ese recorrido, eligió mantenerse siempre lejos del escándalo, mostrando apenas pequeños momentos de su vida cotidiana y priorizando la intimidad de la pareja.

La llegada de Amadeo terminó de marcar un nuevo capítulo. Quienes alguna vez la criticaron hoy destacan justamente aquello que antes parecía pasar desapercibido: la discreción con la que construyó su familia. Sin grandes declaraciones ni exposiciones innecesarias, Emilia Ferrero consiguió cambiar por completo la percepción que muchos tenían de ella.

En pocas palabras

  • Emilia Ferrero: Pasó de críticas en Qatar a un perfil bajo y familiar.
  • Cambio de imagen: Tras polémicas, se enfocó en su familia y proyectos personales.
  • Nuevo capítulo: La maternidad marcó un antes y un después en su percepción pública.
Resumen generado por Thinkindot AI
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