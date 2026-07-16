La historia de Emilia Ferrero cambió para siempre: qué pasó después del Mundial de Qatar

La imagen contrastó por completo con aquella Emilia que, sin buscarlo, había quedado envuelta en el escándalo tras Qatar 2022. Hoy, las redes muestran a una mujer enfocada en su familia, sus proyectos personales y la crianza de su hijo, muy lejos del ruido mediático.

La historia entre Emilia y Julián, además, comenzó mucho antes de la fama.

Ambos crecieron en Calchín, Córdoba, donde se conocieron cuando apenas tenían entre nueve y diez años. Compartieron la infancia, los mismos grupos de amigos y el deporte como punto de encuentro. Años más tarde, aquella amistad se convirtió en un noviazgo que comenzó alrededor de 2017.

Antes de instalarse en Europa, Emilia ya tenía su propia carrera ligada al deporte. Es profesora de Educación Física, fue jugadora de hockey y mantiene hasta hoy una rutina vinculada al entrenamiento físico, además de jugar al pádel y colaborar ocasionalmente como creadora de contenido.

La vida cambió definitivamente cuando Julián fue transferido al Manchester City. Emilia dejó Argentina para acompañarlo en Inglaterra y, posteriormente, volvió a hacer las valijas cuando el delantero desembarcó en el Atlético de Madrid.

En ese recorrido, eligió mantenerse siempre lejos del escándalo, mostrando apenas pequeños momentos de su vida cotidiana y priorizando la intimidad de la pareja.

La llegada de Amadeo terminó de marcar un nuevo capítulo. Quienes alguna vez la criticaron hoy destacan justamente aquello que antes parecía pasar desapercibido: la discreción con la que construyó su familia. Sin grandes declaraciones ni exposiciones innecesarias, Emilia Ferrero consiguió cambiar por completo la percepción que muchos tenían de ella.