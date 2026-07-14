José Coronado brilla en Netflix con su nueva serie española y es el gran estreno del año

Sin embargo, un fuerte temporal cambiará completamente los planes de todos. La tormenta aislará el hotel del resto del mundo, impidiendo cualquier comunicación o posibilidad de abandonar el lugar.

Ese aislamiento será el escenario perfecto para que ocurra un hecho inesperado. La tranquilidad desaparecerá cuando Elisa Mander, una reservada turista inglesa, aparezca muerta dentro de su habitación.

En un primer momento, las circunstancias harán pensar que se trató de un suicidio. Pero conforme avance la investigación comenzarán a aparecer detalles imposibles de ignorar.

Cada nueva pista revelará que alguien planificó cuidadosamente el crimen. Desde ese instante, los 13 huéspedes del hotel pasarán a convertirse en sospechosos.

José Coronado interpreta a un detective muy particular

Uno de los grandes atractivos de la producción será el personaje de Basil, interpretado por José Coronado.

Lejos de tratarse de un investigador profesional, Basil es un actor retirado que años atrás alcanzó cierta popularidad interpretando a Sherlock Holmes en películas de bajo presupuesto. Lo curioso será que el destino terminará colocándolo frente a un asesinato real.

Sin experiencia policial, pero con una enorme capacidad de observación y razonamiento, Basil deberá utilizar la lógica deductiva que alguna vez representó en la pantalla para intentar resolver el misterio.

El personaje ofrecerá un enfoque diferente dentro del género policial. No será un detective tradicional, sino un hombre obligado por las circunstancias a descubrir la verdad mientras convive con personas que podrían estar ocultando secretos mucho más profundos de lo que aparentan.

Este papel también permitirá volver a ver a Coronado en uno de los registros donde mejor se mueve: personajes inteligentes, complejos, marcados por el paso del tiempo y enfrentados a situaciones límite.

Cuatro episodios para mantener la tensión de principio a fin

A diferencia de otras producciones que extienden la trama durante varias temporadas, El problema final apostará por un formato breve. La historia estará compuesta por solo cuatro episodios.

Esta decisión permitirá concentrar toda la atención en la investigación principal sin recurrir a subtramas innecesarias. Cada capítulo aportará nuevas pistas y revelaciones mientras Basil intenta reconstruir los hechos que rodearon la muerte de Elisa Mander.

El ritmo buscará mantenerse constante hasta el desenlace, donde finalmente se conocerá la identidad del responsable.

Ese formato también responde a una tendencia cada vez más frecuente dentro del catálogo de Netflix, donde las miniseries cerradas logran captar rápidamente el interés del público.

Netflix vuelve a apostar por las series españolas

Durante los últimos años, Netflix consolidó una fuerte presencia de producciones españolas dentro de su catálogo internacional.

Series de distintos géneros lograron convertirse en fenómenos globales, demostrando el interés del público por este tipo de contenidos. Con El problema final, la plataforma reforzará esa estrategia.

La adaptación de una novela reconocida, el prestigio de Arturo Pérez-Reverte y un elenco encabezado por José Coronado representan una combinación que buscará conquistar tanto al público español como a los espectadores internacionales.

El estreno previsto para el 25 de septiembre marcará la llegada de un thriller que promete combinar misterio clásico, actuaciones de primer nivel y una ambientación impecable.

Todo indica que la nueva producción tendrá los ingredientes necesarios para convertirse en una de las propuestas más comentadas del año dentro del catálogo de Netflix.

Anuncio del estreno de "El problema final" en Netflix