Si estos ruidos cotidianos te resultan insoportables, podrías tener misofonía: cómo detectarla y qué hacer

La frecuencia de esta condición varía según los estudios y los criterios utilizados. Algunas investigaciones estiman que entre un 5% y un 20% de la población puede presentar algún grado de sensibilidad o reacción desproporcionada frente a determinados estímulos, aunque los casos en los que la respuesta afecta de manera significativa la vida cotidiana representan una proporción menor.

En las situaciones más severas, quienes la padecen pueden comenzar a evitar reuniones familiares, encuentros sociales o ámbitos laborales para no exponerse a los estímulos que desencadenan la reacción.

Misofonía: cuáles son los sonidos "gatillo" más frecuentes

La respuesta no depende de la intensidad del ruido, sino del patrón específico que lo genera. Entre los más habituales aparecen la masticación de alimentos, sorber bebidas, respirar profundamente, toser, carraspear, sonarse la nariz o bostezar.

También pueden funcionar como desencadenantes algunos ruidos de objetos cotidianos, como el golpe de cubiertos contra un plato, el tictac de un reloj, el tecleo de una computadora, el uso del mouse o ciertos sonidos repetitivos.

Una característica particular es que muchas personas no presentan la misma reacción cuando ellas mismas producen el estímulo. Además, algunas investigaciones señalan que la molestia puede ser más intensa cuando proviene de alguien cercano, como un familiar o una pareja.

Por qué ocurre la misofonía

La causa exacta todavía no está completamente determinada, pero la ciencia trabaja sobre diferentes hipótesis.

Una de las principales apunta a una alteración en la forma en que el cerebro interpreta determinados estímulos auditivos. Estudios de neuroimagen observaron una activación diferente en regiones relacionadas con las emociones y las respuestas automáticas de defensa.

Según esta teoría, el cerebro podría interpretar un estímulo neutro como una amenaza y activar una reacción exagerada del sistema nervioso.

Otra hipótesis está relacionada con el condicionamiento psicológico: un determinado ruido puede quedar asociado a una experiencia negativa, estrés o ansiedad, y convertirse con el tiempo en un disparador automático.

También se investiga una posible predisposición genética, ya que en algunos casos la condición aparece durante la infancia y existen antecedentes familiares.

Qué siente una persona con misofonía

La reacción suele aparecer de manera automática y puede resultar difícil de controlar mediante la voluntad. Frente al estímulo que desencadena el malestar, la persona puede experimentar ira intensa, frustración, ansiedad y una sensación profunda de incomodidad.

En algunos casos también aparecen manifestaciones físicas, como aumento de la tensión corporal, sensación de estrés intenso e incluso náuseas en los cuadros más severos.

Además, la respuesta puede modificar la conducta cotidiana: algunas personas tienden a evitar situaciones sociales, alejarse del estímulo o reaccionar de manera impulsiva, lo que luego puede generar sentimientos de culpa al comprender que la reacción fue desproporcionada.

Cómo se diagnostica y que tratamientos existen para la misofonía

Actualmente no existe un único criterio diagnóstico universal para la misofonía. Los especialistas suelen analizar la intensidad de la reacción, los estímulos específicos que la desencadenan, el impacto en la vida diaria y la presencia de otras condiciones asociadas.

En algunos casos puede coexistir con ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, tinnitus o hiperacusia.

Aunque todavía no existe una solución definitiva, existen diferentes estrategias que pueden ayudar a disminuir la intensidad de las respuestas.

Una de ellas es la terapia sonora, que utiliza sonidos ambientales o ruido blanco para reducir la concentración en los estímulos que generan rechazo.

También puede aplicarse la terapia cognitivo-conductual (TCC), que busca modificar pensamientos automáticos y desarrollar herramientas para manejar la respuesta emocional.

Otra alternativa estudiada es la terapia EMDR, especialmente cuando existe una relación entre el estímulo y experiencias negativas o situaciones de fuerte estrés.

Los tratamientos farmacológicos no actúan directamente sobre la misofonía, pero pueden utilizarse cuando existen trastornos asociados, como ansiedad o depresión, que pueden intensificar los síntomas.

La investigación continúa para comprender mejor cómo procesa el cerebro estos estímulos y desarrollar herramientas más específicas para quienes ven afectada su vida cotidiana por esta condición.