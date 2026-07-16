La increíble historia detrás de la bandera de Malvinas que terminó en manos de la Scaloneta

El desafío no era menor. La FIFA prohibió el ingreso de banderas y mensajes considerados políticos, por lo que el grupo de hinchas habría logrado infiltrarla entre el resto de los elementos permitidos, evitando los controles de seguridad.

Una vez consumada la histórica victoria frente a Inglaterra, el momento esperado finalmente llegó. Desde una de las tribunas, el hincha lanzó la bandera hacia el campo de juego durante los festejos.

Los futbolistas no dudaron un segundo. Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y otros integrantes de la Scaloneta la levantaron y la desplegaron frente a todo el estadio, en una imagen que recorrió el mundo en cuestión de minutos y se convirtió en uno de los símbolos de la clasificación a la final.

Sin embargo, ese gesto también activó el protocolo disciplinario de la FIFA. El organismo considera que los eventos deportivos no deben utilizarse para manifestaciones de carácter político, por lo que abrirá un expediente contra la AFA una vez recibidos los informes de los oficiales del partido.

De todos modos, la sanción no sería deportiva. Según trascendió, el antecedente más cercano ocurrió en 2014, cuando Argentina también exhibió una bandera con el mismo mensaje y la resolución terminó siendo únicamente una multa económica, sin afectar resultados ni suspensiones.