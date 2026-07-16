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La increíble historia detrás de la bandera de Malvinas que terminó en manos de la Scaloneta

"Un pedazo de sábana": el inesperado detrás de la bandera de Malvinas que ahora pone a la AFA bajo la lupa de la FIFA. Enterate.

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La increíble historia detrás de la bandera de Malvinas que terminó en manos de la Scaloneta

Mientras la FIFA avanza con una investigación que podría terminar en una multa económica para la AFA, en las redes sociales apareció la historia detrás de la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" que exhibieron los jugadores de la Selección tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026.

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Lo que para millones de argentinos fue una de las imágenes más emotivas de la Copa, ahora también tiene un detrás de escena que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando un usuario reveló en redes sociales el origen del histórico trapo. "La pintó la cuñada de mi primo. Es un pedazo de sábana del hotel", escribió, despertando miles de reacciones y compartidos.

Según ese relato, la bandera fue confeccionada de manera totalmente artesanal utilizando una sábana del alojamiento donde se hospedaban los hinchas argentinos. Luego fue pintada con la frase "Las Malvinas son Argentinas", con la intención de intentar ingresarla al estadio.

El desafío no era menor. La FIFA prohibió el ingreso de banderas y mensajes considerados políticos, por lo que el grupo de hinchas habría logrado infiltrarla entre el resto de los elementos permitidos, evitando los controles de seguridad.

Una vez consumada la histórica victoria frente a Inglaterra, el momento esperado finalmente llegó. Desde una de las tribunas, el hincha lanzó la bandera hacia el campo de juego durante los festejos.

Los futbolistas no dudaron un segundo. Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y otros integrantes de la Scaloneta la levantaron y la desplegaron frente a todo el estadio, en una imagen que recorrió el mundo en cuestión de minutos y se convirtió en uno de los símbolos de la clasificación a la final.

Sin embargo, ese gesto también activó el protocolo disciplinario de la FIFA. El organismo considera que los eventos deportivos no deben utilizarse para manifestaciones de carácter político, por lo que abrirá un expediente contra la AFA una vez recibidos los informes de los oficiales del partido.

De todos modos, la sanción no sería deportiva. Según trascendió, el antecedente más cercano ocurrió en 2014, cuando Argentina también exhibió una bandera con el mismo mensaje y la resolución terminó siendo únicamente una multa económica, sin afectar resultados ni suspensiones.

En pocas palabras

  • FIFA investiga: La AFA podría recibir una multa por la bandera exhibida tras eliminar a Inglaterra.
  • Origen artesanal: La bandera se confeccionó con una sábana y se pintó para ingresarla al estadio.
  • Antecedente similar: En 2014, Argentina pagó una multa económica por un mensaje político similar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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