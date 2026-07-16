La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina

¿Cómo amaneció Messi luego del triunfo de la Selección?

A horas de la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra por 2 a 1, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y el pase a la final del Mundial 2026, se conoció la primera imagen de Lionel Messi desde la concentración de la Selección. El encargado de tomarla fue Rodrigo De Paul, quien mostró la intimidad de la habitación del hotel que comparten: "¡Buen día!", escribió junto a la foto en la que se los ve recostados sobre el respaldo de la cama, tomando mate y descansando después del exigente partido.

La imagen, muy esperada por todos los argentinos, fue replicada por el propio Messi desde su cuenta, mostrando a ambos futbolistas sonrientes y relajados, con el capitán con el termo dorado en la mano, ya recargando energías para la gran final del domingo ante España en Nueva Jersey.