A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENORME REVUELO

La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina

Franco Colapinto no dejó pasar la oportunidad de chicanear a sus compañeros tras la victoria del equipo de Scaloni.

16 jul 2026, 13:20
Banner seguínos en google Primicias Ya
La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

La picante cargada de Franco Colapinto a los ingleses de Alpine tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

Pocas horas antes de la final del Mundial, se correrá el Gran Premio de Bélgica y Franco Colapinto se está preparando. Lo que todos esperaban era que este jueves, luego del partido en el que Argentina venció a la Selección inglesa, el piloto hiciera de las suyas... y no defraudó.

Al llegar al centro de operaciones que Alpine tiene en Enstone con la camiseta de Lionel Messi y toparse con sus compañeros ingleses, no pudo contenerse y terminó cargándolos por la derrota. La cámara lo sigue y le pregunta si estaba feliz esa mañana, a lo que él responde con picardía: "Yo sí, ¿y vos?... un minuto de silencio".

Leé también

La reacción viral de Colapinto tras el pase de Argentina a la final: del homenaje a Maradona a la burla a Speed

photoLa reacción viral de Colapinto tras el pase de Argentina a la final: del homenaje a Maradona a la burla a Speed

Las risas de fondo fueron inevitables y poco después, en las redes sociales de su escudería, lo felicitaron: "Te queda bien ese look de finalista del Mundial".

Más allá de lo que pase en el universo futbolero, Franco tiene que concentrarse en su propio desafío, ya que la próxima carrera se disputará del 17 al 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps. "Ésta es una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fan del circuito, que es rápido y emocionante de pilotar en todas las categorías", afirmó recientemente sobre la cita que se viene.

¿Cómo amaneció Messi luego del triunfo de la Selección?

A horas de la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra por 2 a 1, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y el pase a la final del Mundial 2026, se conoció la primera imagen de Lionel Messi desde la concentración de la Selección. El encargado de tomarla fue Rodrigo De Paul, quien mostró la intimidad de la habitación del hotel que comparten: "¡Buen día!", escribió junto a la foto en la que se los ve recostados sobre el respaldo de la cama, tomando mate y descansando después del exigente partido.

La imagen, muy esperada por todos los argentinos, fue replicada por el propio Messi desde su cuenta, mostrando a ambos futbolistas sonrientes y relajados, con el capitán con el termo dorado en la mano, ya recargando energías para la gran final del domingo ante España en Nueva Jersey.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Mundial 2026

Lo más visto