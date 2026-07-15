En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Polémica

La inesperada confesión de la mamá de Alexis Mac Allister que abrió un feroz debate antes de enfrentar a Inglaterra

Polémica en las redes por la confesión de la mamá de Mac Allister en la previa del partido con Inglaterra. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
La inesperada confesión de la mamá de Alexis Mac Allister que abrió un feroz debate antes de enfrentar a Inglaterra

En la previa de una de las semifinales más calientes del Mundial 2026, una inesperada declaración de la mamá de Alexis Mac Allister terminó generando un intenso debate en las redes sociales. Lo que comenzó como una reflexión familiar rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los hinchas argentinos.

Leé también Cómo sacar las manchas amarillas de la ropa blanca con un ingrediente económico y evitar que vuelvan a aparecer
Las manchas amarillas en el cuello de las camisas suelen estar relacionadas con residuos de desodorante, minerales presentes en el agua o la reacción de algunos productos durante el lavado.

Silvina Riela, madre del mediocampista de la Selección Argentina, habló sobre una situación muy particular que vive cada vez que escucha uno de los cantitos más tradicionales de la hinchada albiceleste.

Y su explicación sorprendió a todos: “Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan ‘el que no salta es un inglés’, yo me quedo sentada con ella. No puedo decir lo mismo. En ese sentido, no me acoplo a eso”, expresó entre risas.

La frase no tardó en viralizarse y dividió las opiniones. Mientras muchos usuarios destacaron la sensibilidad y el cariño con el que habló de su nieta, otros sostuvieron que se trata simplemente de una canción de cancha y que no debería interpretarse de manera literal, adem{as la nena nació ahí de forma circunstancial no es que tiene sangre inglesa, que cambiaría para muchos, las cosas.

Durante la entrevista, Silvina también confesó que su mirada sobre Inglaterra cambió por completo desde que comenzó a acompañar la carrera de Alexis en el fútbol europeo.

“Antes tenía otra imagen, pero nos trataron de la mejor manera. Son muy educados y respetuosos”, aseguró al recordar los años que la familia pasó cerca del futbolista durante su etapa en la Premier League.

Además, reveló cómo vive cada partido de la Selección y recordó uno de los momentos más emotivos del Mundial: el corazón que Alexis Mac Allister hizo desde la cancha después de convertir un gol, dedicado especialmente a su familia, que lo alentaba desde la tribuna.

A horas de un nuevo cruce entre Argentina e Inglaterra, una rivalidad histórica dentro del fútbol, las palabras de la mamá del volante campeón del mundo volvieron a demostrar que, detrás de la pasión por la camiseta, también hay historias familiares capaces de abrir un debate que nadie esperaba.

En pocas palabras

  • Mamá de Mac Allister: Reveló que no canta "el que no salta es un inglés" por su nieta nacida allí.
  • Polémica en redes: La confesión dividió opiniones entre usuarios, generando un intenso debate.
  • Cambio de perspectiva: Silvina Riela también destacó el buen trato recibido en Inglaterra.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Escándalo antes de la final: la FIFA prepara un cambio histórico que desató una fuerte polémica
La desgarradora confesión de Cami Homs en pleno Mundial que conmovió a todos
Qué ver en Netflix: la comedia romántica turca de 91 minutos que enamora a todos con su historia

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar