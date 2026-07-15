La inesperada confesión de la mamá de Alexis Mac Allister que abrió un feroz debate antes de enfrentar a Inglaterra

Durante la entrevista, Silvina también confesó que su mirada sobre Inglaterra cambió por completo desde que comenzó a acompañar la carrera de Alexis en el fútbol europeo.

“Antes tenía otra imagen, pero nos trataron de la mejor manera. Son muy educados y respetuosos”, aseguró al recordar los años que la familia pasó cerca del futbolista durante su etapa en la Premier League.

Además, reveló cómo vive cada partido de la Selección y recordó uno de los momentos más emotivos del Mundial: el corazón que Alexis Mac Allister hizo desde la cancha después de convertir un gol, dedicado especialmente a su familia, que lo alentaba desde la tribuna.

A horas de un nuevo cruce entre Argentina e Inglaterra, una rivalidad histórica dentro del fútbol, las palabras de la mamá del volante campeón del mundo volvieron a demostrar que, detrás de la pasión por la camiseta, también hay historias familiares capaces de abrir un debate que nadie esperaba.