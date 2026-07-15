Escándalo antes de la final: la FIFA prepara un cambio histórico que desató una fuerte polémica

La gran duda era si la FIFA tenía facultades para modificar una regla tan tradicional. La respuesta es sí.

El propio reglamento del Mundial contempla que la organización pueda aplicar decisiones especiales cuando lo considere necesario. Incluso existe un antecedente reciente: la final del Mundial de Clubes entre PSG y Chelsea tuvo un entretiempo de 24 minutos, justamente para realizar un espectáculo.

Si bien las Reglas de Juego de la IFAB establecen que el descanso no debe superar los 15 minutos, también indican que las competiciones pueden fijar condiciones específicas en sus propios reglamentos. En el caso del Mundial 2026, la normativa aprobada por la FIFA deja abierta la posibilidad de introducir modificaciones cuando la organización lo considere conveniente.

Todo indica que el fútbol está cada vez más cerca del formato de los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos, donde los entretiempos son casi tan importantes como el partido.

Esto generó debate, sobre todo con los que están muy molestos con los "cooling brak" de hidratación. ¿Es una evolución o rompe con una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol?