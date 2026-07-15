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Escándalo antes de la final: la FIFA prepara un cambio histórico que desató una fuerte polémica

No será una final como las demás: el cambio que prepara la FIFA divide al mundo del fútbol. Enterate.

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Escándalo antes de la final: la FIFA prepara un cambio histórico que desató una fuerte polémica

A unos días de la final del Mundial 2026, ya quedó envuelta en una enorme polémica. A pocas horas del duelo decisivo, trascendió que la FIFA prepara una modificación inédita en el reglamento para convertir el entretiempo en un verdadero espectáculo, al mejor estilo del Super Bowl.

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Según reveló el diario británico The Times, el descanso entre el primer y el segundo tiempo podría extenderse hasta los 30 minutos, duplicando los tradicionales 15 que establece el reglamento habitual.

La razón no tiene que ver con cuestiones deportivas, sino con el gigantesco show musical que la FIFA prepara para la definición del torneo. Entre los artistas que podrían formar parte del espectáculo aparecen nombres de talla mundial como Justin Bieber, Shakira, Madonna y Coldplay, aunque la organización todavía no oficializó el cartel definitivo.

La noticia generó un intenso debate entre los fanáticos. Mientras algunos celebran la idea de convertir la final en un evento aún más espectacular, otros consideran que el fútbol está perdiendo su esencia para acercarse cada vez más al modelo de entretenimiento estadounidense.

La gran duda era si la FIFA tenía facultades para modificar una regla tan tradicional. La respuesta es sí.

El propio reglamento del Mundial contempla que la organización pueda aplicar decisiones especiales cuando lo considere necesario. Incluso existe un antecedente reciente: la final del Mundial de Clubes entre PSG y Chelsea tuvo un entretiempo de 24 minutos, justamente para realizar un espectáculo.

Si bien las Reglas de Juego de la IFAB establecen que el descanso no debe superar los 15 minutos, también indican que las competiciones pueden fijar condiciones específicas en sus propios reglamentos. En el caso del Mundial 2026, la normativa aprobada por la FIFA deja abierta la posibilidad de introducir modificaciones cuando la organización lo considere conveniente.

Todo indica que el fútbol está cada vez más cerca del formato de los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos, donde los entretiempos son casi tan importantes como el partido.

Esto generó debate, sobre todo con los que están muy molestos con los "cooling brak" de hidratación. ¿Es una evolución o rompe con una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol?

En pocas palabras

  • FIFA prepara cambio: Se extendería el entretiempo del Mundial 2026 a 30 minutos para un espectáculo musical.
  • Polémica y debate: La medida genera controversia entre quienes ven una evolución y quienes critican la pérdida de esencia del fútbol.
  • Marco normativo: El reglamento del Mundial permite modificaciones especiales, con antecedentes en la final del Mundial de Clubes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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