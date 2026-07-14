El duro relato de Natalie Pérez: "Me echaron de mi casa"

El relato generó la reacción inmediata de Abel Pintos, quien intentó descomprimir el momento con una broma: "Por lo menos no te tiraron la ropa por el balcón".

Natalie también contó que, pese a marcharse ese mismo día, todavía habían quedado muchas de sus pertenencias en la vivienda. Una semana después tuvo que regresar para terminar la mudanza definitiva. Según explicó, su expareja ya había preparado absolutamente todo.

"Me separé, pero dejé mis cosas. Volví a la semana a buscarlas y ya estaban listas", relató. Entre risas, recordó que el verdadero problema apareció cuando tuvo que descubrir dónde estaba guardada cada una de sus pertenencias. "El tema es dónde estaba cada cosa", comentó con humor, aunque aclaró que finalmente logró recuperar todos sus objetos.

Con el paso del tiempo, aquella experiencia terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración para varias de sus composiciones.

Natalie ha contado en distintas oportunidades que muchas de sus canciones nacen de experiencias personales, transformando momentos difíciles en letras con las que miles de personas logran identificarse.

Hoy la realidad sentimental de la artista es muy diferente. Natalie mantiene una relación con el productor Tomás Rottemberg, con quien atraviesa un presente de estabilidad y tranquilidad, muy lejos de aquella ruptura que marcó uno de los momentos más duros de su vida.

Con el paso de los años, la actriz logró resignificar esa experiencia y convertir un recuerdo doloroso en una historia que hoy puede contar con naturalidad y hasta con una sonrisa.