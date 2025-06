La impactante serie argentina que lidera Netflix y cuenta la verdad de un emblemático caso policial

image.png

La serie que busca rescatar la memoria

“Las mil muertes de Nora Dalmasso” es una miniserie de tres episodios de cerca de una hora de duración cada uno. A diferencia de otras producciones del género true crime, esta apuesta de Netflix evita las dramatizaciones y el uso de la voz en off, optando en cambio por una narrativa coral que combina testimonios directos, material de archivo y una cronología que ayuda al espectador a comprender la complejidad del caso.

Entre los entrevistados se destacan los miembros de la familia Dalmasso-Macarrón, que por primera vez accedieron a hablar frente a las cámaras: Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina. Sus palabras no solo sirven para aportar detalles del expediente, sino que también permiten asomarse al dolor y al sufrimiento que provocaron casi 20 años de exposición pública y especulación.

La serie incluye, además, las voces de periodistas como Denise Audrito, Pablo Ferrari, Liliana Caruso y Hernán Vaca Narvaja, quienes siguieron el caso desde el inicio; y de expertos forenses y jurídicos como el bioquímico Daniel Zabala, el genetista Juan Carlos Jaime, el abogado Gustavo Liebau y el fiscal Julio Rivero.

Una mirada crítica al circo mediático

Uno de los ejes más potentes de la miniserie es su reflexión sobre el rol que jugaron los medios de comunicación en la construcción del relato en torno al crimen de Nora. La cobertura del caso, en su momento, combinó morbo, sexismo y rumores infundados, que no solo dificultaron la investigación sino que, además, convirtieron a la víctima en un personaje ficcionalizado, objeto de toda clase de especulaciones.

La producción de Netflix no escatima en su crítica al tratamiento mediático del caso, al que califica de “violencia simbólica”. El documental expone cómo los medios revictimizaron a Nora Dalmasso, amplificando teorías conspirativas, relatos sobre su vida privada y supuestos vínculos amorosos, muchas veces sin sustento en pruebas concretas.

Jamie Crawford, director de la serie, conoce de cerca el contexto en el que ocurrió el crimen: vivió en Río Cuarto durante un tiempo y está casado con una mujer argentina. Este dato no es menor: según él mismo relató, esa experiencia personal fue clave para comprender la idiosincrasia local y para abordar el tema con el respeto que merecía. “Quisimos rescatar a Nora del personaje que se construyó mediáticamente y devolverle su humanidad”, señaló en entrevistas recientes.





Un espejo de la justicia y la sociedad argentina

La serie no intenta resolver el caso ni señalar un culpable, algo que, por otra parte, el sistema judicial argentino aún no logró. Más bien, el documental funciona como un espejo incómodo, que refleja las falencias de la justicia, las internas del poder, las presiones políticas y las miserias de un sistema que —según muestra la serie— no estuvo a la altura de las circunstancias.

Asimismo, la serie invita a reflexionar sobre los prejuicios sociales y la manera en que se construyen las narrativas sobre las mujeres víctimas de crímenes violentos. En el caso de Nora Dalmasso, el foco de buena parte de la atención mediática estuvo puesto en su intimidad y en su vida sexual, mientras la búsqueda de la verdad quedó muchas veces relegada a un segundo plano.

El impacto de la serie en el público

Desde su estreno, “Las mil muertes de Nora Dalmasso” se ubicó entre los contenidos más consumidos de Netflix en Argentina y Uruguay. Las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis y debates en torno al caso y a la serie. Muchos espectadores destacaron el tono sobrio y respetuoso de la producción, así como el valor de escuchar por primera vez el testimonio de los familiares directos.

La serie también generó un renovado interés por el caso en la opinión pública. La exposición internacional del documental podría contribuir a que el expediente —cercano a prescribir— reciba un nuevo impulso, aunque los caminos de la justicia, como bien lo muestra la serie, suelen ser más tortuosos y lentos que los del prime time de las plataformas de streaming.

El fenómeno del true crime argentino

“Las mil muertes de Nora Dalmasso” se suma a otras producciones argentinas de true crime que tuvieron repercusión en Netflix, como los documentales sobre los casos María Soledad Morales o Alberto Nisman. El interés del público por estos contenidos habla, sin dudas, de una necesidad social de entender, procesar y debatir los grandes hechos criminales que marcaron la historia reciente del país.

Pero también plantea desafíos: cómo evitar el morbo, cómo narrar el horror sin convertirlo en espectáculo, cómo respetar a las víctimas y a sus familias. La serie sobre Nora Dalmasso parece haber encontrado un camino posible: el de la memoria, la reflexión y el respeto.

Una deuda pendiente

Casi 19 años después del crimen, Nora Dalmasso sigue esperando justicia. La serie de Netflix no cambia esa realidad, pero ayuda a comprender por qué el caso sigue siendo un tema abierto en la sociedad argentina. Al devolverle a Nora su humanidad y al mostrar los claroscuros de la investigación, el documental interpela a un país entero sobre sus deudas pendientes.