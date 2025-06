Laurita Fernández confirmó su separación de Peluca Brusca y reveló los tajantes motivos

En cuanto a su situación personal, Laurita Fernández confirmó su separación de Peluca Brusca: "Estamos separados, es muy reciente. Y como todo proceso y separación de un vínculo tan hermoso uno lo va llevando pero sabemos que es lo mejor para los dos".

E indicó que seguirán compartiendo el mismo ámbito laboral en el ciclo Bievenidos a ganar (El Nueve) sin problema: "Vamos a seguir trabajando juntos. Armamos un equipo que yo lo siento como el alma del programa, es un motor re importante", destacó.

Luego también se mostró el testimonio de Emiliano Toper, quien fue el azafato fue tiempo atrás fue vinculado a la conductora y confirmó que fue desvinculado del programa de entretenimientos.

"Me echaron, no estoy trabajando más para el programa. Me dijeron que se había cumplido un ciclo y que querían aportarle algo más a el programa, que nuestro tiempo se había terminado, la decisión la comunicó Peluca, mi jefe", indicó con desazón.

Cuando surgieron los rumores de fuerte crisis entre Peluca y Laurita, la actriz y conductora evitó dar detalles de qué estaba pasando entre los dos y optó por la prudencia.

“Cuando me vinieron a buscar, nosotros nos habíamos tomado un tiempo y hacía mucho que no hablábamos. ¿Qué iba a decir si no habíamos conversado nada? Pero al final, tuve que salir a contar algo porque empezaron a delirar con cosas que nada que ver”, dijo Fernández en su momento.

Y añadió: "Me hubiese gustado atravesarlo sin tanto revuelo... Estamos buscando la mejor manera de hacernos bien. Ya la vamos a encontrar. Siempre fue una relación divina, con muchísimo amor". Hoy la separación ya está confirmadísima.

laurita fernandez intrusos 2.jpg

La angustiante foto de Laurita Fernández

Laurita Fernández compartió el duro momento que vive desde las redes sociales y se mostró totalmente sensible y llorando por lo que estaba viviendo.

La actriz y conductora dejó en claro el motivo por el que debió ausentarse unos días a su trabajo en teatro al sentirse muy mal físicamente.

"Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy. Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función", comentó.

Y agregó: "No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento".

Laurita Fernández se mostró totalmente angusitada por tener que ausentarse a su trabajo y le agradeció a la gente por comprender la sitiación de salud que vivía.

"Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal... pero a veces el virus te agarra igual", cerró destacando también el apoyo de sus compañeros de la obra La cena de los tontos.